Ce ne sera que le tout premier match officiel d'une longue saison, mais il sera déjà particulièrement surveillé. Darwin Nunez sera à la pointe de l'attaque de Liverpool face à Manchester City lors du Community Shield, samedi (18 heures). Recrue phare des Reds cet été, il affiche les qualités idéales pour le jeu prôné par Jürgen Klopp. Il lui faudra cependant se fondre dans un collectif déjà bien établi et combler le départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich.

Du haut de ses 23 ans, Darwin Nunez n'est pas forcément considéré comme le successeur du Sénégalais de 30 ans qui a longtemps fait office de candidat potentiel au Ballon d'Or la saison dernière. Contrairement au joueur parti pour le Bayern, il présente un véritable profil de buteur. Son exercice 2021-2022 et ses 22 buts en 26 matches dans le championnat portugais en témoignent, tout comme ses six réalisations en dix rencontres de Ligue des champions.

Darwin Nunez vaut-il toutes ces folies ?

Liverpool mise sur sa redoutable efficacité et n'a pas hésité à mettre 75 millions d'euros plus 25 de bonus sur la table pour l'arracher au Benfica. Nunez dispose de qualités proches de celles d'Edinson Cavani avec une grosse débauche d'énergie, des courses incessantes et une grande faculté à conclure les attaques en une touche de balle face à la cage adverse. En ce sens, il se différencie de Mané mais aussi de Roberto Firmino qui participent davantage à la construction des offensives grâce à leur mobilité.

Energie et grinta typiquement uruguayennes

Moins fin techniquement que le Sénégalais et le Brésilien, l'Uruguayen sait toutefois se rendre disponible par ses appels comme peut le faire Diogo Jota. Bien plus puissant que le Portugais, Nunez pèsera davantage sur les défenses anglaises. Il correspond ainsi totalement au "Heavy Metal football" prôné par Jürgen Klopp.

"Il est super généreux", s'est enthousiasmé le coach allemand après le quadruplé réussi par Nunez lors du match amical remporté largement face au RB Leipzig (5-0) d'autant que les tous premiers pas du joueur n'avaient pas été pleinement convaincants. Au point de voir fleurir sur les réseaux sociaux des compilations peu flatteuses mais particulièrement virales, nommées "Darwin Nunez transforme des choses faciles en les rendant visiblement impossibles".

Contre le club allemand, l'attaquant avait enclenché la machine en transformant un penalty avec un peu de réussite avant d'enchaîner les buts dans son style direct. Ses tirs ne sont pas toujours les plus précis mais il y met assez de puissance pour tromper les gardiens. "Il avait la pression à cause de son transfert, a expliqué Klopp. C'est un buteur différent de ceux que nous avons ou que nous avons eu mais c'en est un très bon".

Un rôle déjà central

Klopp cajole son nouvel avant-centre car il compte beaucoup sur lui pour la saison à venir mais aussi les suivantes. Contrairement à Luis Diaz, arrivé l'hiver dernier en provenance de Porto et qui a pu prendre ses marques, Nunez se retrouve tout de suite avec un rôle important à jouer. En plus du départ de Mané, Liverpool a vu Takumi Minamino rejoindre Monaco. Jota est actuellement blessé et Firmino, moins utilisé qu'auparavant, est pisté par la Juventus. Le Brésilien de 30 ans n'est pas à vendre mais il sera en fin de contrat en juin 2023 et pourrait changer d'air cet été.

Mohamed Salah, lui, a récemment prolongé son bail jusqu'en 2025 et se positionne un peu plus comme la grande star des Reds. Darwin Nunez va vite devoir apprendre à évoluer avec l'Egyptien qui est un joueur fantastique mais aime parfois un peu trop porter le ballon et n'est pas toujours tendre avec ses partenaires comme ce fut parfois le cas avec Sadio Mané.

Il prend la bonne direction

En revanche, Nunez ne devrait pas avoir de mal à s'entendre avec le Colombien Luis Diaz qui a connu un parcours comparable entre l'Amérique latine et le Portugal avant de parfaitement s'intégrer chez les Reds. Klopp, lui, est d'ores et déjà ravi de l'attitude de Nunez durant ses premières semaines dans son nouveau club. "C'est un gars vraiment sympa, a commenté le coach allemand. Il adore être ici. Notre communauté espagnole l'aide beaucoup. Il apprend déjà l'anglais, il s'efforce d'apprendre les bases le plus rapidement possible, donc tout se passe bien. Il prend la bonne direction".

Sa première sortie officielle pourrait déjà en donner une bonne indication. Face à lui se dresseront Manchester City, principal rival des Reds pour le titre de Premier League, et Erling Haaland, autre énorme recrue de l'été en attaque cet été en Angleterre. Contre la machine à but norvégienne, Nunez a une bonne occasion de donner un premier retour sur investissement. Et lancer sur de bonnes bases une relation faite pour durer sur les bords de la Mersey.

