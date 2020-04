Concierge de luxe au temps du confinement : "Un client nous a demandé de lui faire livrer un chat"

Covid19 oblige, Jérémy Vosse, patron de Premium Conciergerie, une conciergerie de luxe, a dû adapter ses services aux demandes - parfois déraisonnables - de ses clients, dont une bonne partie sont des sportifs : footballeurs des championnats européens et du Moyen-Orient mais aussi des tennismen comme Lucas Pouille.

Confidentialité oblige, vous ne connaîtrez pas le nom des clients de Jérémy Vosse, patron de Premium Conciergerie, une conciergerie de luxe créée il y a un peu plus de cinq ans. Mais l’entreprise, aux 150 adhérents, peut se targuer de s’occuper d’une bonne partie de l’équipe de France championne du monde 2018, de joueurs partout en Europe, certains au Moyen-Orient mais aussi d’autres sportifs de haut niveau. L’activité de Premium Conciergerie a considérablement changé depuis la crise sanitaire liée au Covid19.

En temps normal, Jérémy Vosse et ses collaborateurs doivent "planifier des jets privés, organiser des vacances, des mariages, des baby-shower" ou s’occuper des proches des footballeurs lors des déplacements : "Lorsqu’il y a des matches, les joueurs aiment bien que leur famille vienne les voir pour les soutenir, c’est nous qui gérons ça. On trouve l’hôtel, le chauffeur…"

Serie A Veretout : "Rome, c'est comme une ville morte" IL Y A 14 MINUTES

Jérémy Vosse, PDG de Premium Conciergerie Crédits Eurosport

"Faire revenir des clients, en faire partir d’autres"

Mais en ces temps qui n’ont rien de normal, Premium Conciergerie a dû s’adapter : "Notre premier travail, c’est d’organiser des voyages, d’acheter pour nos clients des produits d’exception. Tout cela n’est plus possible." Alors ces "facilitateurs de vie et d’envies" comme ils se définissent ont dû organiser d’autres sortes de voyage : "Il a fallu faire revenir les clients qui n’étaient pas dans leur pays d’origine, et d’autres ont voulu partir avant que les frontières ne ferment." Par exemple, le tennisman Lucas Pouille est confiné dans le sud de la France dans une villa avec terrain de tennis. Une situation rendue possible par Premium Conciergerie : "J'ai pour habitude de conserver la confidentialité de mes clients mais puisque Lucas en a parlé…", concédait Jérémy Vosse à Paris Match.

Lucas Pouille Crédits Getty Images

Les voyages ont été remplacés par des rapatriements et les produits d’exception par les courses alimentaires : "En ce moment, nos clients nous demandent de faire des courses. Des courses très basiques. Certains étaient paranoïaques et nous ont demandé d’en faire beaucoup." Pas question pour autant d’acheter 30 kilos de pâtes : "Dès lors que les demandent étaient déraisonnables, on leur a dit non."

En plus des courses alimentaires, la conciergerie a également dû trouver du matériel sanitaire : gants, gel hydroalcoolique et… masques qui ont tant manqué au personnel hospitalier : "Ca a été beaucoup plus compliqué mais on n’avait pas besoin de grandes quantités."

"On ne livre pas un chat par UPS"

Il y a aussi une demande à laquelle la conciergerie a dû faire face, c’est la demande d’équipements sportifs : "Ce sont des pros. Ils avaient la préoccupation de continuer à faire leur sport. Certains n’avaient pas de matériel. Ça a été une mission très compliquée, mais on a trouvé de quoi leur acheter des rameurs, des tapis de course, des poids…" Les sportifs représentent plus de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise, les satisfaire est une obligation.

Répondre à toutes les demandes de ses clients c'est la politique de la maison, mais dans la plus stricte légalité : “J’ai eu des clients qui voulaient partir alors que les frontières étaient fermées, rapporte Jérémy Vosse, dans ces cas-là on leur répond : ‘Non, tu ne peux pas partir parce que Premium n’est pas au dessus des lois et toi non plus.’” Et même pendant le confinement, le patron de Premium Conciergerie a dû faire face à des demandes assez… farfelues : “Il y en a eu une de demande qui m’a fait ‘rire’. Un client était seul et s’ennuyait. Il nous a demandé de lui faire livrer un chat. C’était assez barré. On a dit non bien évidemment, on ne livre pas un chat par UPS.”

Bundesliga Coutinho a été opéré d'une cheville IL Y A UNE HEURE

Play Icon