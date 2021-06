L'Uruguay et le Paraguay se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Copa America 2021 en battant respectivement la Bolivie à Cuiaba (centre du Brésil) et le Chili à Brasilia, sur le même score de 2-0. Ces résultats éliminent la Bolivie, qui ne peut plus mathématiquement accéder au prochain tour.

Côté uruguayen, l'ouverture du score est intervenue sur un centre de Giorgian De Arrascaeta dévié par le défenseur bolivien Jairo Quinteros puis par son gardien Carlos Lampe, buteur contre son camp (40e). Edinson Cavani a ensuite doublé la mise en reprenant un centre parfait du jeune Facundo Torres (79e). Il s'agissait du 52e but du "Matador" en sélection. Le Paraguay a de son côté défait le Chili, qui était déjà qualifié, grâce à une tête de Braian Samudio (33e) et un penalty de Miguel Almiron (58e).

Copa América Vidal admet "une erreur" avec l'épisode du coiffeur 22/06/2021 À 06:58

Une dernière journée pour savoir qui se coltinera le Brésil

Derrière l'Argentine qui domine ce groupe A avec 7 points se trouvent le Paraguay (6 points), le Chili (5) et l'Uruguay (4). Les quatre premiers de chaque groupe de cinq se qualifient pour les quarts, et la Bolivie, qui ne compte aucun point, est donc éliminée, à une journée de la fin du groupe.

La dernière journée de cette poule, prévue lundi soir (mardi 00h00 GMT), propose les affiches Paraguay-Uruguay à Rio de Janeiro, et Argentine-Bolivie à Cuiaba, le Chili étant exempt. L'enjeu principal est de savoir qui finira à la 4e place, qui garantit comme adversaire en quart le Brésil, pays hôte, tenant du titre et favori de la compétition. Ce sera l'Uruguay s'il perd ou fait match nul. Si la Celeste l'emporte, la 4e place reviendra au Chili.

Copa América L'Argentine en quarts et un record pour Messi... au bout de l'ennui 22/06/2021 À 05:51