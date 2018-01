Copa del Rey - Messi rate un penalty et le Barça s'incline sur le terrain de l'Espanyol (1-0)

Ce n'est qu'un match aller de Coupe du Roi, mais c'est une énorme sensation : pour la première fois depuis cinq mois et vingt-neuf rencontres, le FC Barcelone a perdu un match de football. En déplacement chez son voisin de l'Espanyol, les Blaugrana se sont fait piéger en fin de rencontre par un but de Melendo (87e) en quart de finale aller de la Coupe d'Espagne. Le match retour, prévu jeudi prochain au Camp Nou, s'annonce déjà alléchant.

Messi a manqué un penalty

Mais ce mercredi soir, les joueurs d'Enrique Sanchez Flores ont parfaitement respecté leur plan et jouer leur partition pour permettre à l'Espanyol de remporter son premier derby barcelonais depuis février 2009. Ils ont même provoqué la réussite nécessaire pour battre la meilleure équipe d'Espagne du moment, puisque Diego Lopez a sorti le penalty obtenu par Sergi Roberto et exécuté par Lionel Messi.

L'Argentin a manqué son sixième penalty sur neuf en Coupe du Roi. C'est aussi son 21e manqué en 86 tentatives avec le Barça. Plus globalement, "La Pulga" a été le seul à se mettre en évidence devant, notamment en première période. Mais aucun de ses tirs n'a vraiment causé de sueur froide au portier adverse.

Petit hold-up en fin de rencontre pour l'Espanyol

Complètement dominés dans le jeu, les coéquipiers d'Esteban Granero ont eu le mérite de jouer tous les coups qu'ils ont eu à jouer. Et quand Navarro s'est retrouvé lancé dans son couloir droit à trois minutes de la fin, il ne s'est pas manqué au moment de servir Melendo en retrait, lequel a trompé Cillessen du gauche… et fait chavirer de bonheur l'Estadi Cornella El-Prat.

Finalement, la petite chance du Barça, avec cette défaite, c'est qu'elle peut quasiment être rendue anecdotique en cas de succès au retour. Et quand on voit le scénario du tour précédent, on se dit que c'est tout sauf infaisable : en huitième de finale aller, les Blaugrana avaient été tenus en échec sur la pelouse du Celta Vigo (1-1), avant d'infliger une "manita" au retour (5-0). L'Espanyol est prévenu.