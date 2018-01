Real Madrid - Raynald Denoueix : "Si ce n’était pas Zidane, il serait mort"

Le Real va mal… Que peut changer Zinedine Zidane au prochain match ?

Raynald Denoueix : Sur les matches que je vois, il n’y a pas grand-chose à changer. La demi-finale du Mondial des clubs a été symptomatique de ça. C’était incroyable. Ils arrivent à la mi-temps, menés alors qu’ils avaient eu énormément d’occasions, des poteaux, un gardien en feu. Ce n’était même plus du football, c’était un dessin animé. Il y a des périodes comme ça…

Vidéo - Le Real s'est fait peur mais Bale et Ronaldo sont sortis de leur boite : le résumé en vidéo 01:00

Dans son management, Zidane a-t-il raison de soutenir encore ses joueurs publiquement alors que certains ne sont plus performants ?

R.D : Il a construit son succès sur une très bonne relation avec les joueurs. Quelque part, cela me paraît logique de continuer ainsi. Quelques semaines auparavant, cela fonctionnait bien. Je ne vois pas pourquoi il faudrait la remettre en cause sachant que c’est cette méthode qui lui a permis d’obtenir des résultats exceptionnels.

Zinedine ZidaneGetty Images

Même dans une série aussi difficile ?

R.D : Une série de matches, ce n’est rien en football. Même quelques mois, deux ou trois, c’est rien du tout. Sauf qu’aujourd’hui, on n’a pas le temps. Deux, trois matches et c’est la crise. Cette année, il y a même un entraîneur qui a été viré au bout d’un match. Une défaite à l’extérieur, 1-0, viré… Quand on regarde les matches du Real, ils ont quand même plus d’occasions que les autres. Le but qu’ils prennent, c’est un geste exceptionnel. Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce genre de matches, qui sont fréquents cette saison avec eux.

Pour sortir de cette dynamique, il a choisi une voie. Il a une équipe exceptionnelle, il ne faut pas tout remettre en cause. Bale a été blessé. Benzema n’est pas là. D’ailleurs, sans Benzema, c’est moins bon. Sans lui, il n’y a pas le même type d’actions. Par rapport au style de jeu de l’équipe, il est indispensable. Mais, lui aussi, alors qu’il ne marquait pas de but pendant un moment, aussitôt, on l’a sifflé.

Vidéo - Guérin : "La grande chance de Benzema, c'est d'être protégé par Ronaldo" 03:29

Est-il finalement en danger ?

R.D : Il y a toujours des mauvais moments à passer. L’excès fait les affaires de la presse. Ça fait vendre au moins… Il est dans une démarche qui est bonne et il vaut mieux qu’il la maintienne. Et il peut se le permettre. Si ce n’était pas Zidane et s’il n’était pas au Real, il serait mort. Quand on est Raynald Denoueix et qu’on est à Nantes et que pendant dix matches, ça ne marche pas, on est mort, c’est clair. Bielsa à Lille, c’est pareil. Lui c’est Zidane, et ça change tout.