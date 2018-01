Un petit Real s'impose à Leganés (0-1) en toute fin de match

Le Real peut vraiment remercier Marco Asensio. Mal embarqués dans une rencontre sans relief, les Madrilènes se sont imposés sur le fil à Leganés en quart de finale aller de la Coupe du Roi (0-1). Ce résultat, presque inespéré au vu de la prestation insipide des hommes de Zinédine Zidane, leur permet de mettre fin à une série de trois matches sans victoire. Reste maintenant à confirmer ce petit avantage au retour qui aura lieu le mercredi 24 janvier.

A moins d'un mois de la confrontation en Ligue des champions face au PSG, on ne tirera pas de grands enseignements de cette partie. Car le coach français avait décidé de faire tourner son équipe. Avec seulement deux titulaires habituels dans son onze de départ. Varane, capitaine pour la première fois pour l'occasion, et Carvajal. Les trois membres de la BBC étant même restés à la maison. On retiendra seulement que le Real n'a pas un banc de touche au niveau de son équipe-type.

Beauvue tout près de faire trembler le Real

Car l'équipe a livré une prestation indigente, sans rythme, sans imagination mais avec un gros déchet technique. Elle aurait même pu s'incliner suite à deux énormes occasions de Leganés en deuxième période. Llorente de la tête a envoyé le ballon sur sa propre transversale sur un coup franc lointain (66e) avant qu'une belle reprise de volée du Français Claudio Beauvue n'oblige Casilla à repousser comme il a pu (75e).

Offensivement, le Real n'a presque rien montré. Tout juste un face-à-face manqué par Kovacic suite à une perte de balle de Ruben Perez devant sa surface (34e) et un tir sans grande conviction de Lucas Vazquez (72e). Les entrées en jeu de Modric et Isco n'ont rien changé au niveau de l'équipe. Et c'est un petit miracle si Asensio est parvenu à ouvrir le score. Le gaucher a magnifiquement repris au premier poteau un centre de Théo Hernandez (0-1, 89e). Suffisant pour endiguer la mauvaise spirale actuelle. C'est bien là l'essentiel.