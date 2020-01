Décidément, les Colchoneros traversent une très mauvaise passe. Après avoir perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne le 12 janvier contre le Real Madrid (0-0, 4-1 t.a.b.) et touché le fond à Eibar (2-0) le week-end dernier en Liga, les hommes de Diego Simeone ne verront pas les 8es de finale de la Coupe du Roi.

Pour la "Cultural" Leonesa (D3), il s'agit d'une victoire majuscule. Éliminer l'un des cadors d'Espagne fera date dans l'histoire du club qui sera l'un des deux derniers représentants de la troisième division espagnole en 8es de finale de la Coupe d'Espagne, avec Badajoz.

Interrogé sur ce gros couac, Diego Simeone a félicité le bourreau de son équipe et essayé de dédramatiser au maximum ce revers. "Un changement de cycle ? Je crois en mes joueurs. On n'a pas été efficace face au but. C'est le football."

Le Betis, le Celta et Eibar éliminés

Comme pour l'Atlético, évincé à Leon, la soirée a été très compliquée pour d'autres clubs de Liga jeudi. Le Celta Vigo a été poussé par le CD Mirandés (D2) jusqu'en prolongations, avant de plier définitivement (2-1 a.p). Le carton rouge infligé à Rafinha (111e) trois minutes avant le but de la délivrance d'Antonio Sanchez pour le Mirandés (114e), a eu raison des Galiciens. Le club basque d'Eibar a lui aussi été balayé sur le terrain du Petit Poucet Badajoz, qui s'est offert le 16e de Liga (3-1) jeudi soir sur sa pelouse. Le Betis a été également sorti après la séance de tirs au buts face au Rayo Vallecano (2-2, 4-2 TAB).

Auparavant, deux pensionnaires de Liga avaient déjà été écartés de la compétition : Majorque (3-1 à Saragosse mardi) et Valladolid (2-1 à Tenerife mercredi). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce vendredi. Les matches sont programmés du 28 au 30 janvier, les quarts du 4 au 6 février et les demi-finales les 12 février et 4 mars (en matches aller-retour). La finale aura lieu le 18 avril.