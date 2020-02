Le capitaine basque Iker Muniain a permis à l'Athletic Bilbao de se rapprocher de la finale de la Coupe du roi, en offrant le but de la victoire à son équipe mercredi contre Grenade (1-0) en demi-finale aller de la compétition. Quelle folle semaine pour lui ! Titulaire lors de l'élimination du FC Barcelone jeudi en quarts de finale de la Coupe du roi (1-0) et exclu sur carton rouge dans la défaite contre la Real Sociedad lors du derby basque en championnat (2-1) dimanche, Iker Muniain (27 ans) a fait faire un grand pas vers la finale de la Coupe d'Espagne à l'Athletic Bilbao, en reprenant du plat du pied gauche un centre à ras de terre parfait d'Iñaki Williams (42e).

Le duo a été au coeur de l'animation offensive de l'Athletic, qui a outrageusement dominé le récent promu en Liga : l'avant-centre Williams (25 ans, 9 buts et 3 passes décisives en 29 matches cette saison) a pris sa chance à plusieurs reprises, manquant souvent le cadre (15e, 54e, 70e), et Muniain, dans un rôle de meneur de jeu, s'est mué en chef d'orchestre du plan d'attaque basque. Un choix gagnant pour l'entraîneur Gaizka Garitano, qui avait décidé de reconduire exactement le même onze que celui qui avait réussi à éliminer sur le fil le FC Barcelone en quart de finale, six jours auparavant au Camp Nou (1-0).

Deux buts refusés pour Bilbao

L'Athletic Bilbao aurait pu l'emporter avec un plus large écart, tant sa domination a été flagrante, mais deux buts lui ont été refusés sur des hors-jeu (48e, 61e), dont le second, une belle reprise de volée d'Ander Capa, avec l'aide de l'assistant vidéo. "Franchement, nous ne sortons pas de ce match avec de bonnes sensations. Dans le vestiaire, personne n'était content. (...) On arrive à marquer, mais on nous supprime le but par derrière", a râlé le technicien basque après le match.

Un pas de plus vers la finale de la Coupe du roi pour le club de Bilbao, qui n'a plus atteint ce stade depuis 2015, et sa défaite 3-1 face au FC Barcelone. Un lien particulier unit le club biscayen avec cette compétition nationale : l'Athletic Bilbao a été le premier vainqueur de la Coupe d'Espagne, en 1903 contre le Real Madrid (3-2), et est encore aujourd'hui le deuxième club ayant soulevé ce trophée le plus de fois (23 titres), derrière le Barça (30) mais devant le Real Madrid (19). Son dernier titre en Coupe du roi remonte à 1984, 1-0 contre le FC Barcelone.

En face, Grenade a eu quelques occasions infructueuses en fin de partie, mais aura une chance de se racheter sur son terrain le 5 mars prochain lors de la demi-finale retour. "Nous sommes venus jouer dans un des stades les plus difficiles d'Europe. L'ambiance est incroyable pour l'équipe locale, et horrible pour l'adversaire. On a lutté avec nos armes", résumait l'entraîneur de Grenade, Diego Martinez, mercredi soir en conférence de presse.

Les Andalous auront l'avantage de connaître le nom du futur finaliste entre la Real Sociedad et Mirandés, seul rescapé de deuxième division, qui s'affrontent jeudi soir à Saint-Sébastien pour le match aller, puis le mercredi 4 mars pour le match retour.