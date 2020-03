L'Athletic Bilbao s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi malgré sa défaite (2-1) à Grenade jeudi soir en demi-finale retour, et retrouvera la Real Sociedad pour une finale 100% basque. Grenade menait pourtant 2- à la 76e minute après des buts de Carlos Fernandez (48e) et German Sanchez (76e), mais Yuri Berchiche a inscrit le but de la qualification à la 81e. Bilbao avait remporté le match aller (1-0).

Le 18 avril, à Séville, il s'agira de la première finale 100% basque depuis 1927. Bilbao, vainqueur de 23 éditions de la Coupe du Roi, n'a plus joué de finale depuis 2015 (défaite 3-1 contre le FC Barcelone), et sa dernière victoire remonte à 1984. Pour sa part, la Real Sociedad a remporté l'épreuve en 1909 et 1987 et a perdu la dernière fois en finale en 1988, battue 1-0 par... le FC Barcelone.