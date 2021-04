34 ans après, la Real Sociedad soulève la Copa del Rey ! Dans un match houleux et fermé, les joueurs d'Imanol Alguacil s'en sont remis à un penalty de Mikel Oyarzabal, concédé par le malheureux Iñigo Martinez. Une victoire globalement méritée pour la Real, plus tranchante et meilleure physiquement que son adversaire. Grosse déception pour l'Athletic, qui n'a rien proposé et est passé à côté de son match.

Liga 1-6 : Le Barça se balade pour conserver le rythme 21/03/2021 À 21:53

Plus d'infos à suivre...

Liga La Liga rebascule : L'Atlético prend le large sur le Barça et le Real 10/03/2021 À 19:58