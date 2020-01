Les tenants du titre ont failli sortir par la toute petite porte. Incapable de marquer le moindre but dans le jeu face à la modeste équipe de Cultural Leonasa, qui évolue en troisième division, Valence a dû attendre la séance de tis au but pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du Roi. Invaincu dans son stade depuis 15 mois, le club de Leon a fait honneur à sa réputation de forteresse quasi imprenable en poussant le 7e de Liga, et pensionnaire de la Ligue des champions, à la prolongation au terme de 90 minutes animées, puis aux tirs au but. Une séance où le gardien de Valence Jaume Domenech s'est montré décisif en repoussant deux tentatives adverses.

Facile comme le Real

Le Real Madrid, lui, a tenu son rang face à Saragosse. Appliqués, les Madrilènes ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Raphaël Varane, déjà auteur d'un doublé en Liga face à Getafe début janvier. Le leader actuel du Championnat a doublé la mise par Lucas Vasquez (32e). Puis en seconde période, Vinicius (72e) et Karim Benzema (82e), à peine entré en jeu, ont aggravé le score.

De son côté Villarreal, 8e de Liga, a également souffert pour écarter le club de deuxième division du Rayo Vallecano (2-0), grâce à deux buts tardifs de Fernando Nino (83e) et l'inusable Santi Cazorla (85e). Également qualifié, l'Athletic Bilbao avait pour sa part décroché son billet dès mardi soir face à Tenerife à l'issue des tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b.). Pour leur part, le FC Barcelone, face à Leganés, et Séville chez Mirandés (D2), tenteront jeudi de s'offrir les deux dernières places.