La victoire sur le fil du Barça à Ibiza (2-1) a sûrement dû alerter les joueurs du Real Madrid. Et effectivement, la soirée à Salamanque n'a pas été simple pour les hommes de Zinédine Zidane. Les Merengue s'en sont sortis grâce à trois buts signés Bale (18e), Gongora (62e, csc) et B.Diaz (90+2e). Néanmoins les Madrilènes ont dû passer la vitesse supérieure à l'heure de jeu lorsque les pensionnaires de D3 espagnole sont revenus à égalité (1-1). De son côté, Valence et Gomez (buteur à la 15e) ont battu Logrones (1-0).

Qualifié surprise, Tenerife, 17e de D2, s'est défait de Valladolid, club de l'élite (2-1) grâce à un penalty obtenu et transformé en fin de match (85e).