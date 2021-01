Après Alcorcon en 2009, puis Cadiz en 2015, c’est donc Alcoyano, équipe de D3, qui élimine le Real Madrid de la coupe d’Espagne en 2021. Pour son entrée en lice, le Real Madrid de Zinédine Zidane s’est présenté avec une équipe largement remaniée. Marcelo en capitaine, Mariano était aligné à la pointe de l’attaque et Andriy Lunin, gardien ukrainien, et Victor Chust, remplaçant de Nacho cas contact au covid-19, fêtaient leur première titularisation.

Les rentrées d’Asensio (91e), d’Hazard et Kroos (98e) n’ont pas freiné les 3e du groupe B de la D3 espagnole, le carton rouge de Ramon Lopez non plus (110e). Sur un contre parfaitement orchestré et suite à un centre de Diakité, Juanan Casanova a inscrit le but le plus important de sa carrière devançant Andriy Lunin (115e).