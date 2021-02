L'Athletic Bilbao est devenu le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne 2020-21 en éliminant aux tirs-au-but le Betis Séville (1-1 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation), jeudi soir au stade Benito-Villamarin, en Andalousie. L'Athletic, actuellement 11e de la Liga, rejoint ainsi le FC Séville, Levante et le FC Barcelone dans le dernier carré.

Alors que l'essentiel de la rencontre avait été de faible niveau, avec beaucoup de fautes de part et d'autre et presque aucune occasion de but franche, les choses se sont emballées dans les dix dernières minutes. Tout d'abord pour l'ouverture du score par l'attaquant du Betis Juanmi (84e), entré en jeu dix minutes plus tôt, d'une belle reprise de volée du gauche, suite à une tentative de percée de Nabil Fékir contrée par un défenseur adverse, puis par l'égalisation de l'Athletic dans le temps additionnel, sur une tête rageuse au ras du poteau de Raoul Garcia (34 ans), à la réception d'un centre d'Inigo Martinez (90+4).