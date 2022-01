Le Real a failli prendre la porte. Mais il a trouvé les ressources pour renverser Elche, sur son terrain, en huitième de finale de la Coupe du Roi (1-2, a.p.). Bien que menés et en infériorité numérique au cours de la prolongation, les Merengue sont parvenus à inscrire deux buts grâce à ses remplaçants, Isco et Hazard, pour arracher leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Une force mentale qui n’a pas dû échapper au clan parisien à moins d’un mois de la confrontation entre les deux formations en Ligue des champions.

Orphelins de Karim Benzema laissé au repos par Carlo Ancelotti, les leaders de la Liga ont quand même montré un visage assez décevant face à l’actuel quinzième du championnat. Avec un onze remanié mais avec les présences de Kroos, Vinicius ou Rodrygo au coup d’envoi, ils n’ont que trop rarement inquiété Werner, le portier d’Elche. Jovic, en particulier, a été totalement transparent en pointe. Alors que les deux jeunes ailiers brésiliens n’ont été percutants que par intermittence. Montrant ainsi à quel point l’attaquant français était indispensable à son équipe.

Une prolongation à 4 buts et 2 rouges

Derrière, Marcelo a été catastrophique sur le plan défensif. Il a été pris de vitesse à de multiples reprises. Par exemple, quand Carrillo a manqué l’immanquable, face au but vide dans les six mètres, en envoyant le ballon sur la transversale suite à un centre au sol (10e). Ou quand il s’est fait exclure pour avoir stoppé irrégulièrement Morente qui filait seul au but (102e). C’est d’ailleurs sur le coup franc qui a suivi que Verdu a ouvert le score en s’y reprenant à deux fois (1-0, 103e).

Piqués au vif, et avec l’apport au milieu de ses remplaçants Modric et Casemiro, les Merengue n’ont rien lâché. Bien au contraire. Trois autres entrants se sont alors illustrés. En embuscade, Isco a d’abord dévié un tir de Ceballos pour égaliser (1-1, 108e). Puis Hazard s’est offert son premier but de la saison en éliminant Werner avant de marquer dans un angle fermé (1-2, 115e). Cette folle prolongation s’est conclue par un but d’Elche signé Fidel refusé pour une faute sévère de Verdu sur Lucas Vazquez (120e). Provoquant probablement le deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion pour Milla (120e+1). Et la qualification du Real Madrid pour la suite de la compétition.

