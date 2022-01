Il faudra patienter encore un peu pour revoir Memphis Depay refouler les terrains. Revenu à l'entraînement après quasiment un mois d'absence sur blessure, le Néerlandais est encore trop juste pour figurer dans le groupe du Barça qui se déplacera à Linares mercredi, en 16e de finale de la Coupe du Roi. Mais si l'ancien Lyonnais alimente beaucoup de conversations en Catalogne en ce moment, ce n'est pas vraiment par rapport à son retour attendu. Cela concerne plutôt une situation au sein de la formation de Xavi qui a de quoi susciter quelques doutes.

Ils ont été renforcés par un phénomène étrange sur les réseaux sociaux. L'ancien Lyonnais a modifié sa biographie sur son compte Instagram en changeant sa photo et en enlevant les mentions au FC Barcelone, alors qu'il y apparaissait auparavant sous maillot blaugrana et en tant que joueur du Barça. "On en a parlé mais plus comme une curiosité que comme quelque chose de sérieux ou qui pourrait affecter l'avenir du joueur, tempère Jorge Ordas, journaliste sur eurosport.es. À l'heure actuelle, Barcelone a trop à faire pour s'inquiéter de quelque chose comme ça."

L'intérêt de le transférer

Cela a quand même contribué à relancer les spéculations sur l'avenir de Depay. Car les semaines écoulées avaient déjà fragilisé sa position à Barcelone. Il y a d'abord eu l'arrivée d'un concurrent direct en attaque avec le transfert de Ferran Torres, recruté à Manchester City pour 55 millions d'euros. L'intérêt des dirigeants barcelonais pour Alvaro Morata, que la Juventus Turin souhaite cependant conserver jusqu'à la fin de la saison, a confirmé la tendance. Le Néerlandais voit son statut de titulaire menacé.

Au point où un départ, six mois seulement après son arrivée libre en provenance de Lyon, est de plus en plus souvent évoqué dans la presse espagnole. D'un point de vue purement économique, il ne serait pas dénué de sens. Depay est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Barça et un transfert cet hiver ou l'été prochain peut permettre aux dirigeants barcelonais de réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté sans indemnités de transfert. Et d'éviter le risque de le perdre gratuitement dans un an et demi.

Un bilan mitigé

L'ex-Gone voit ainsi son avenir au Barça s'inscrire en pointillés et la pilule doit être dure à avaler. Depuis son arrivée en Catalogne, Depay s'est imposé comme l'homme fort de l'attaque du Barça. Il est le meilleur buteur du club blaugrana cette saison avec 8 buts toutes compétitions confondues, et le joueur de champ le plus utilisé derrière Sergio Busquets avec 1875 minutes de temps de jeu en 21 apparitions. Et avant de se blesser début décembre, le Néerlandais affichait une très belle forme avec quatre buts sur ses cinq derniers matches de championnat.

Memphis Depay (FC Barcelone) contre l'Espanyol / Liga Crédit: Getty Images

Tout n'a pas été parfait cependant. Déjà en Liga, où Depay a brillé par sa discrétion lors des chocs perdus face à l'Atlético de Madrid (2-0) et au Real Madrid (1-2). Mais surtout en Ligue des champions. Incapable de marquer ou de délivrer la moindre passe décisive lors de la phase de poules, l'ancien Lyonnais a en partie incarné le fiasco catalan sur la scène européenne. "Il est allé de haut en bas cette saison, résume Jorge Ordas. Le départ de Leo Messi a fait de lui la grande star de l'équipe et l'homme de base de Ronald Koeman. Mais avec les mauvais résultats, le départ de l'entraîneur et les blessures musculaires, il est passé quasiment inaperçu ces derniers temps."

"Un rôle important jusqu'à la fin de saison"

La révolution opérée par Xavi ne garantit pas un rôle clé pour Depay. La capacité du Néerlandais à s'adapter au jeu de position mis en place par le nouvel entraîneur barcelonais a encore été remise en question par l'intérêt du club catalan pour Alvaro Morata. "Pour l'instant, il est trop tôt pour voir si Memphis pourra s'intégrer dans le système de Xavi, souligne Jorge Ordas. Mais la vérité, c'est que l'entraîneur souhaiterait auprès de ses dirigeants l'arrivée de Morata, qui est un avant-centre au profil totalement différent de celui de Depay."

Xavi a vraisemblablement d'autres projets que celui de s'appuyer sur Depay pour bâtir un nouveau Barça. Cela ne signifie pas forcément que le Néerlandais est condamné à jouer les seconds couteaux, même si le retour d'Ansu Fati va encore renforcer la concurrence en attaque. "Il y a eu la retraite d'Agüero, et il y aura peut-être le départ de Dembélé cet hiver, avance Jorge Ordas. Ferran Torres est un concurrent pour Memphis, mais je pense que les deux peuvent jouer ensemble. Depay aura un rôle important jusqu'à la fin de la saison." La tendance actuelle ne va pas forcément dans ce sens. Mais il appartient à l'ancien Lyonnais de l'inverser.

Memphis Depay (FC Barcelone) Crédit: Getty Images

