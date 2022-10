Flamengo a remporté la troisième Copa Libertadores de son histoire en battant l'Athletico Paranaense (1-0) dans une finale 100% brésilienne comme lors des deux précédentes éditions, samedi à Guayaquil. Pour sa dernière en tant que coach, le monument Luiz Felipe Scolari , héros de 2002 et coupable de 2014, n'aura pas réussi son ultime mission.

A la veille du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, l'équipe de Rio de Janeiro succède à Palmeiras, le club de Sao Paulo, double tenant du titre, qui l'avait battue en finale l'an dernier (2-1 après prolongation). L'unique but du match a été marqué en toute fin de première période par Gabriel Barbosa (45+4), alors que le défenseur de l'Athletico Pedro Henrique venait d'être exclu par l'arbitre argentin Patricio Loustau pour un second carton jaune (43e).

