Le football a repris ses droits au stade Maracana de Rio de Janeiro, qui a accueilli, au début de la crise sanitaire, un hôpital de campagne temporaire. Mais ses 80.000 sièges resteront vides, un symbole supplémentaire pour le Brésil qui compte plus de 220.000 morts attribués au Covid-19, le bilan le plus meurtrier après les Etats-Unis. Sur le papier, le derby de l'Etat de Sao Paulo évoque beaucoup de passion. Pour les supporters de Santos, les souvenirs de Pelé et de Neymar ressurgissent inévitablement, les deux superstars ayant été à l'origine des trois Libertadores remportées par les "Poissons" (1962, 1963, 2011).

Un quatrième titre permettrait à Santos de devenir le club brésilien le plus titré dans la compétition, devant Gremio et le Sao Paulo FC (trois chacun). Les Noir et Blanc comptent beaucoup sur leur pépite de 19 ans Kaio Jorge, auteur de cinq buts dans la compétition. Une réalisation supplémentaire lui permettra d'égaler le total réalisé en 2011 de "Ney", auquel il est souvent comparé.

10e du Championnat contre le 5e

Santos, en difficulté financière, mise tout sur la lucrative Copa Libertadores (10 millions d'euros pour le vainqueur) et a délaissé le championnat brésilien où il occupe une décevante 10e place, l'entraîneur Cuca y alignant bien souvent une équipe remaniée. "C'est une satisfaction qui sort de l'ordinaire. Les difficultés sont très grandes. Nous ne pouvons pas recruter, nous avons des difficultés à payer les salaires mais nous jouons toujours de manière positive", a résumé Cuca, qui effectue son troisième mandat à la tête de Santos.

Palmeiras ne réalise pas non plus une excellente saison dans le championnat domestique, pointant à la 5e place. Mais le club entraîné par le Portugais Abel Ferreira, ancien coach de Braga, affiche un collectif solide, avec des joueurs passés par l'Europe comme Luiz Adriano, auteur de cinq buts en six matches de Copa libertadores cette saison. Les ailiers Rony (5 buts) et Willian (4 buts) sont les autres principaux dangers d'un club qui vise un deuxième sacre continental après celui de 1999.

"Nous savons l'importance (de cette finale) et je pense que l'équipe se prépare bien pour ce match", a déclaré le défenseur central paraguayen Gustavo Gomez, capitaine ces dernières semaines en l'absence sur blessure de Felipe Melo. Le vainqueur de ce match disputera la Coupe du monde des clubs au Qatar, au stade des demi-finales, le 7 février prochain.

