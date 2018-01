Coupe d'Italie : La Juventus remporte tranquillement le derby contre Torino (2-0) et va en demi

La Juventus poursuit tranquillement son chemin en Coupe d'Italie. Triples tenants du titre, les Bianconeri sont une nouvelle fois sortis vainqueurs du "Derby della Mole" face au Torino ce mercredi soir (2-0). Face à un adversaire privé de nombreux éléments importants comme l'attaquant Andrea Belotti, les joueurs de Massimiliano Allegri ont maîtrisé leur sujet en inscrivant un but dans chaque période. La Juventus Turin affrontera l'Atalanta Bergame en demi-finale de la compétition.

Championnat ou Coupe, un derby reste toujours un derby... Largement favorite de son quart de finale face au Torino, la Juventus a respecté son rang en l'emportant à l'issue un match totalement maîtrisé. Emmenée par un omniprésent Blaise Matuidi, la Vieille Dame a très vite ouvert le score grâce à une magnifique frappe pleine lucarne de Douglas Costa (15e). Supérieur physiquement et techniquement, le club bianconero n'a ensuite couru aucun risque.

S'il avait laissé Gonzalo Higuain et Sami Khedira sur le banc à l'entame de la partie, Massimiliano Allegri l'avait annoncé en conférence de presse : pas question de prendre ce quart de finale, qui plus est un derby, à la légère. Et dès les premières minutes de la partie, ses joueurs ont montré leur détermination en occupant le camp adverse. Etouffés, les joueurs du Torino, aussi timides qu'impuissants, n'ont pas tenu longtemps le rythme, et d'une sublime volée du gauche à l'entrée de la surface, Douglas Costa a parfaitement lancé la Juventus (1-0, 15e).

Dans la foulée, seul dans la surface, Paulo Dybala a manqué le but du break en envoyant un tir puissant au-dessus. Un loupé tout près de porter préjudice aux siens puisque sur le contre, M'Baye Niang a trouvé le poteau après une frappe croisée consécutive à une longue ouverture en profondeur. Passés tout près de la correctionnelle, les Bianconeri ont alors serré les boulons en défense et n'ont plus du tout été inquiétés.

La vidéo n'est pas venue en aide au Torino

En seconde période, les joueurs de Massimiliano Allegri ont manqué plusieurs fois le but du break par Mario Mandzukic (48e, 52e) et Blaise Matuidi (59e), avant de doubler la mise sur une action confuse. Alors qu'une faute semblait avoir été commise (sans être sifflée) sur un joueur du Torino, l'attaquant croate de la Juve a profité du flottement général pour devancer la sortie du gardien adverse d'un subtil ballon piqué (2-0, 67e). Après revisionnage vidéo de l'action, l'arbitre, M.Doveri, a estimé que tout était régulier. Une décision qui a eu le don d'énerver tout particulièrement Sinisa Mihajlovic, en furie sur le banc du Toro avant d'être expulsé.

Ce second but a scellé le sort d'une rencontre au cours de laquelle le Torino n'a frappé au but qu'une seule fois en seconde période… dans le temps additionnel. La Juventus Turin affrontera donc l'Atalanta Bergame dans le dernier carré, tandis que l'autre demi-finale verra la Lazio Rome et l'AC Milan s'affronter.