Naples s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant 1-0 la Lazio Rome, l'équipe la plus en forme de Serie A, au bout d'un match plein de rebondissements. Il y a eu de tout dans ce match fou au stade San Paolo : deux expulsions, un penalty raté, deux poteaux frappés d'un côté et encore une barre et un poteau de l'autre. Mais au bout du compte, c'est Naples et son entraîneur Gennaro Gattuso qui s'offrent un grand bol d'air dans une période très difficile.

Deux joueurs expulsés

Depuis son arrivée, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan avait en effet concédé quatre défaites en cinq matches de championnat. Mardi face à la Lazio et à sa série de 11 victoires d'affilée en Serie A, son équipe a pris le match par le bon bout avec une superbe ouverture du score via Insigne dès la 3e minute. Mais Naples a ensuite concédé un penalty, raté de façon spectaculaire par Immobile, qui a glissé au moment de frapper. Les joueurs de Gattuso ont aussi dû gérer l'expulsion de Hysaj après 20 minutes seulement.

La partie s'est en fait équilibrée cinq minutes plus tard avec un nouveau carton rouge, pour le milieu de la Lazio Lucas Leiva. En deuxième période, chacune des deux équipes a donc ensuite frappé deux fois sur les montants, mais le score n'a pas bougé. Naples affrontera en demi-finale le vainqueur du match prévu la semaine prochaine entre l'Inter Milan et la Fiorentina. Après ce très spectaculaire premier quart de finale, le deuxième est programmé mercredi entre la Juventus et l'AS Rome.