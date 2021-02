Un troisième Derby d’Italie de la saison aussi tendu que fermé. Si la Juventus est bien entrée dans son match en faisant tourner en bourrique la défense milanaise, elle n’a jamais été en mesure de prendre l'avantage face au bloc compact mis en place par Antonio Conte. Evoluant en contre, l’Inter Milan, qui devait absolument inscrire plus d’un but pour espérer rallier la finale de la Coppa Italia, s’est créé les plus belles occasions. Mais Lautaro Martinez a complètement manqué sa reprise du droit sur une mauvaise sortie de Buffon (29e) et Brozovic n’a pas mis assez de puissance dans sa frappe lointaine (33e).