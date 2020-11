A l'issue du 4e tour, disputé de mardi à jeudi, ils ont été rejoints par six clubs de Serie A. La Fiorentina, victorieuse de l'Udinese (1-0 a.p.), rencontrera notamment l'Inter Milan, le Genoa affrontera la Juventus et le Torino héritera de l'AC Milan. Seuls deux clubs de Serie B en seront : la SPAL, qui a dominé une autre équipe de Serie B, Monza (2-0), et le vainqueur du match entre Empoli et Brescia, deux équipes de Serie B. Brescia, qui n'a pas fait le déplacement en raison de cas de Covid-19 dans son effectif, risque d'être éliminée sur tapis vert. La SPAL affrontera Sassuolo et le vainqueur d'Empoli-Brescia se mesurera à Naples, le tenant du titre.