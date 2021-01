Naples, le tenant du titre, s'est qualifié jeudi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant La Spezia (4-2) à domicile. n demi-finale, par matches aller-retour (contrairement aux quarts) les 3 et 10 février, l'équipe de Gennaro Gattuso, actuellement 6e de Serie A, sera opposée à l'Atalanta Bergame, qui l'a emporté 3-2 sur son terrain contre la Lazio Rome mercredi. a seconde demie mettra aux prises la Juventus Turin et l'Inter Milan. L'Inter a éliminé l'AC Milan 2-1 mardi et la Juve a dominé la SPAL, dernier représentant de 2e division, 4 à 0 mercredi.