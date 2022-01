Naples a craqué à domicile contre la Fiorentina (2-5 a.p.) jeudi en huitième de finale de la Coupe d'Italie en cédant au cours d'une prolongation disputée à neuf joueurs contre dix. La Fiorentina retrouvera en quarts l'Atalanta Bergame, qualifiée mercredi en dominant Venise (2-0).

La Viola a ouvert la marque en fin de première période grâce à l'inévitable Dusan Vlahovic (41e), plus rapide que la recrue napolitaine Axel Tuanzebe. Mais le Napoli a immédiatement répliqué par un lob astucieux de Dries Mertens (44e). Ces deux buts ont lancé un match qui s'est ensuite emballé.

La seconde période a ainsi vu la Fiorentina, pourtant réduite à dix après l'exclusion de son gardien Bartlomiej Dragowski (45+2e), reprendre l'avantage en infériorité numérique sur un coup franc en deux temps de Cristiano Biraghi (57e). Puis Naples, bien qu'à son tour en infériorité après les exclusions coup sur coup d'Hirving Lozano (84e) puis Fabian Ruiz (90+3e), a arraché in extremis la prolongation grâce à Andrea Petagna (90+5e).

Mais à neuf, le Napoli n'a guère pu faire autre chose que se replier et attendre les vagues violettes. Il a fini par plier sur une volée croisée de Lorenzo Venuti (105+1e) et des accélérations de la recrue Krzysztof Piatek (108e) et Youssef Maleh (119e).

