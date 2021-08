La Serie A a déjà perdu un représentant en Coupe d'Italie, avec l'élimination lundi en 32e de finale, de Bologne, au terme d'un match débridé (4-5) perdu à domicile face à Ternana, une équipe de Serie B. A une semaine de la reprise du Championnat d'Italie, douze clubs de l'élite disputent depuis vendredi ce tour qualificatif pour les 16e de finale prévus en décembre. Les huit premiers du dernier championnat de Serie A, dont la Juventus Turin, tenante du titre de la Coupe, n'entreront eux en lice que pour les huitièmes en janvier.

Tous opposés à des équipes d'échelon inférieur, les clubs de l'élite ont pour la plupart assuré leur qualification sans trembler. Mais après le Torino et Venise (promu en Serie A), poussés dimanche aux tirs au but respectivement par Cremonese (0-0 a.p., 4-1 t.a.b.) et Frosinone (1-1 a.p., 8-7 t.a.b.), Bologne a mordu la poussière à domicile. Menés 1-3 à la pause, puis 1-5 en début de seconde période, les joueurs de Sinisa Mihajlovic ont mieux terminé mais sans réussir à combler leur retard (4-5). L'international autrichien Marko Arnautovic en a profité pour inscrire son premier but officiel avec Bologne.

Ces 32e de finale se concluaient en soirée avec encore deux clubs de l'élite au menu : la Salernitana, contre la Reggina (Serie B) et la Sampdoria, contre Alessandria (Serie B).

