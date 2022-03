L'AC Milan et l’Inter Milan ne sont pas plus avancés. À l’issue d’une demi-finale aller de Coupe d’Italie très intense, les Rossoneri et les Nerazzurri n’ont pas su se départager pour se quitter bons amis. Si la plupart des ingrédients était là pour assurer un spectacle plaisant, les deux rivaux ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets (0-0). Il faudra donc attendre le retour, toujours programmé à San Siro, mais cette fois aux couleurs de l’Inter, pour départager les voisins qui se disputent, en parallèle, le Scudetto.

Des duels rugueux, quelques occasions franches, beaucoup de respect et de far-play en dépit des enjeux… mais aucun but. Voilà comment on pourrait résumer ce choc entre le Milan et l’Inter à l’occasion de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie, marquée par le message vidéo d'Andriy Shevchenko avant le coup d'envoi, appelant à la paix en Ukraine. À l’exception d’un dernier quart d’heure durant lequel ils ont pioché physiquement (et sans doute un peu calculé), les deux clubs se sont livrés une belle opposition. Ce sont les Nerazzurri qui ont bien démarré, à l’image de ce contrôle qui a échappé à Edin Dzeko dans la surface (5e). Puis, les Rossoneri ont peu à peu pris le match à leur compte. Alexis Saelemaekers a forcé Samir Handanovic à réaliser une première parade (10e) et, dans la foulée, Théo Hernandez a un peu trop croisé sa frappe, après un relai 100 % français avec Olivier Giroud (11e).

Les deux Milan dos-à-dos

Ces deux actions ont mis en confiance les hommes de Stefano Pioli, malgré la sortie sur blessure d’Alessio Romagnoli (27e). Il y a néanmoins eu beaucoup de déchet dans les 30 derniers mètres, à l’image d’un Rafael Leao virevoltant mais trop imprécis. Le Portugais a quand même failli ouvrir le score du pied droit, mais Handanovic a opposé une main ferme pour garder son équipe dans la partie (47e). Toujours en seconde période, Giroud pourra sans doute ruminer ce contact avec Milan Skriniar, le défenseur slovaque semblant réaliser un plaquage irrégulier dans la surface (48e). L’arbitre a préféré laisser jouer dans cette confrontation, d’où le rythme effréné qui a beaucoup coûté physiquement aux deux Milan.

Oliver Giroud lors du derby face à l'Inter Crédit: Getty Images

Les efforts, conjugués aux nombreux changements opérés passée l’heure de jeu, ont coupé les velléités offensives des Rossoneri et des Nerazzurri, qui n’avaient plus la lucidité pour faire le bon choix dans la zone de vérité. Ce résultat nul pourrait un peu plus contrarier l’Inter en raison de la règle du but à l’extérieur, toujours en vigueur en Coupe d’Italie. L’AC Milan pourra effectivement se contenter d’un match nul si les deux équipes viennent à marquer au retour. Les joueurs de Simone Inzaghi devront surtout trouver des solutions, puisqu’ils restent sur cinq matches de suite sans victoire, toutes compétitions confondues. Pire, ils n’ont plus marqué en quatre sorties. Cette disette commence un peu trop à durer, alors que les échéances arrivent.

