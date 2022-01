L’Inter s’en sort miraculeusement. Pour son entrée en lice dans la Coupe d’Italie, le leader de la Serie A a eu besoin d’une prolongation, arrachée in extremis, pour vaincre Empoli dans son stade Giuseppe-Meazza (3-2, a.p.). Stefano Sensi a ainsi pu marquer le but de la victoire. Et de la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Au prochain tour, les hommes de Simone Inzaghi se déplaceront chez le vainqueur du match Roma – Lecce, prévu ce jeudi à 21h.

Avec un onze de départ largement remanié (neuf changements par rapport à celui aligné contre l’Atalanta dimanche dernier), l’Inter a pourtant bien débuté son match. Alexis Sanchez, entré dès la 5e minute après la blessure de Correa, a rapidement ouvert le score d’une belle tête au deuxième poteau (1-0, 13e). Et sans avoir à forcer son talent, le huitième de finaliste de la Ligue des champions a contraint Furlan à sortir plusieurs arrêts décisifs jusqu’à la pause (20e, 29e).

L’égalisation sublime de Ranocchia

Mais dès la reprise, Empoli s’est relancé avec le triple changement opéré par Aurelio Andreazzoli. L’un des entrants, Bajrami, a d’abord égalisé (1-1, 61e). Avant que le malheureux portier Radu ne marque contre son camp à la suite d’une tête de Cutrone sur la transversale (1-2, 76e). Surpris par la tournure des évènements, l’Inter a fait rentrer quelques habituels titulaires (Çalhanoglu, Perisic, Barella et Dzeko) pour pousser fort. Et Ranocchia, d’un magnifique geste acrobatique, est parvenu à égaliser dans le temps additionnel (2-2, 90e+1).

Un gros coup dur pour Empoli, si proche de l’exploit. Et qui ne s’en remettra pas. Car Stefano Sensi, lui aussi entré en cours de jeu (94e), a offert la victoire aux siens d’une belle frappe du droit à l’entrée de la surface, après un bon service d’Alexis Sanchez (3-2, 104e). Comme il y a une semaine en finale de la Supercoupe d’Italie face à la Juventus (2-1, a.p.), l’Inter a encore une fois fait la différence en prolongation.

