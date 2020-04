Antoine Griezmann a toujours affirmé qu'il était très attaché à sa ville natale. Il vient encore de le prouver. Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, le champion du monde français "n'a pas hésité une seconde" à répondre à la solicitation du centre hospitalier de Mâcon. L'attaquant du FC Barcelone va donc faire un don, dont le montant n'a pas été dévoilé, à l'hôpital. Il aura pour but d'améliorer les conditions de travail des soignants.

Cette information a été confirmée par le journal Le Parisien, qui a recueilli le témoignage de la directrice adjointe de l'hôpital : "On a eu confirmation qu'on allait recevoir un don, après l'avoir sollicité par l'intermédiaire de sa famille. On est dans un territoire particulièrement touché par l'épidémie. On souhaite mettre en place un fonds de dotation pour des projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des personnels hospitalier et d'accueil des patients. On sait qu' Antoine Griezmann est attaché au Mâconnais, alors on l'a sollicité pour participer et faire connaître l'initiative. Cela peut aussi nous aider en termes de communication."

Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Griezmann se mobilise pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le champion du monde, co-fondateur d'une nouvelle équipe d'e-sport avec son frère (Grizi Esport), a organisé vendredi un live de 24 heures sur sa chaîne Twitch afin de récolter des dons et de les reverser à la Croix Rouge. Beau geste de Grizou.