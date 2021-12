A un mois de la CAN, les Fennecs montent en puissance et entretiennent leur soif de victoires. Ce samedi, en finale de la Coupe Arabe disputée au Qatar, l’Algérie a su être patiente pour prendre le meilleur sur la Tunisie après une prolongation débridée (2-0). La délivrance est venue d'Amir Sayoud (1-0, 99e), auteur d’un coup franc parfait, avant que Yacine Brahimi ne vienne assommer les Tunisiens en toute fin de rencontre (2-0, 120e).

Si les Fennecs ont souffert et ont, encore, attendu les dernières minutes pour faire la différence, ils confirment leur bonnes dispositions avant la CAN où ils défendront évidemment leur couronne. Il faudra sans doute montrer plus de maîtrise pour s’éviter des frayeurs mais l’essentiel, ce dimanche, est ailleurs pour la bande de Djamel Belmadi. Au palmarès de cette compétition, l’Algérie succède au Maroc, vainqueur en 2013.

L'Algérie avait remporté la Coupe d'Afrique des nations de 2019, après 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre continental. Les Fennecs, qui n'ont perdu aucune rencontre durant la Coupe arabe ont dû, comme l'ensemble des nations engagées, faire sans leurs joueurs évoluant en Europe.

Le tournoi s'est déroulé dans six des huit stades qui accueilleront des matches de la Coupe du monde 2022, la finale ayant eu lieu le jour de la fête nationale du Qatar et un an jour pour jour avant la finale du Mondial. Plus tôt dans la journée, le pays hôte a battu l'Egypte aux tirs au but (5-4, 0-0 à la fin du temps réglementaire) accédant à la troisième place de la première Coupe arabe à se tenir sous l'égide de la FIFA.

