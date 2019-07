Poussive, inconstante et même incapable de gagner dans le temps réglementaire, la Tunisie verra malgré tout les quarts de finale de la CAN. Au terme d'un drôle de match pendant lequel ils ont mené au score avant d'être rejoints dans les ultimes minutes, les Aigles de Carthage sont allés chercher leur qualification dans les tirs au but (1-1, 5-4 après les t-aux-b). Alain Giresse a eu le nez fin en remplaçant Mouez Hassen, le gardien titulaire, par Farouk Ben Mustapha, qui a stoppé un tir ghanéen. Face à la surprenante équipe du Madagascar, la Tunisie aura une vraie chance de rallier le dernier carré.