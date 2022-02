C'est une déception immense pour tout un pays. Le Cameroun, pays hôte de la CAN 2022, a été éliminé par l'Egypte jeudi soir (0-0 a.p., 1-3 aux t.a.b.) en demi-finale , mettant ainsi fin à son rêve de titre. Auteur de six buts depuis le début de la compétition, Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions Indomptables, était complètement désabusé après la rencontre. Et il n'a pas caché sa colère au micro de Canal + Sport Afrique.

"C’est une grosse déception, a-t-il reconnu. Malheureusement, on sort en demi-finale. C’est le football, ça se paye cash. On a une grosse équipe, on gagne toujours quand on essaye de jouer collectif. Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas." Plutôt remonté, l'ancien attaquant de Lorient a notamment remis en cause l'état d'esprit de son équipe.

"Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça", a-t-il conclu. "Nous ne serons pas en finale, nous sommes aussi tristes que les 27 millions de Camerounais, mais c'est le foot, a reconnu de son côté Toni Conceiçao, sélectionneur du Cameroun (...) Nous nous sommes entraînés aux tirs au but, mais c'est une question de charge émotionnelle, ça peut arriver à tous les joueurs. Les joueurs sont humains, ils ont joué un très grand match, nous pouvons être fiers de l'équipe tout au long de la compétition, mais nous n'avons pas atteint l'objectif d'aller en finale."

