Quelques mois à peine après les Jeux de Tokyo, c'est déjà le retour de la grande messe du sport mondial. Direction Pékin pour les 24e Jeux olympiques d'hiver. Avec 3000 athlètes attendus dans 15 sports et 109 épreuves, l'hiver sera animé du côté de la cité interdite, première ville de l'histoire à accueillir les Jeux d'été et d'hiver.

Les Jeux se dérouleront sur trois sites Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. La zone de Pékin accueillera les sports sur glace comme le patinage artistique, de vitesse, le short track, le hockey sur glace et le curling, celle de Yanqing les épreuves de ski alpin de bobsleigh, de luge et de skeleton. Enfin, sera l'hôte des épreuves de ski et de snowboard freestyle, du ski de fond, du saut à ski, du combiné nordique et du biathlon.

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 seront à suivre en direct et en intégralité sur toutes les plateformes Eurosport, du 2 février (avec les premières rencontres de curling) au 20 février prochain avec la cérémonie de clôture.

A quelle heure suivre les JO de Pékin 2022 ?

En février, il y aura sept heures de décalage horaire entre Paris et Pékin. La grande majorité des épreuves de ces Jeux Olympiques d'hiver débutera à 1h30 du matin (heure française) pour se terminer vers 16h30 (toujours heure française).

Sur quelles chaînes suivre les JO de Pékin ?

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport. Toutes les épreuves, toutes les médailles, les performances des Français, toutes les coulisses seront à suivre sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. L'événement sera également retransmis par France Télévisions.

Quand se déroulera la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin 2022 ?

Le coup d'envoi des XXIVe Jeux olympiques d'hiver sera donné le vendredi 4 février, au Stade National. L'enceinte pékinoise, centre névralgique des Jeux olympiques d'été en 2008, accueillera également la cérémonie de clôture le 20 février. L'organisation n'a pas encore communiqué les horaires des cérémonies.

Quand sera décernée la première médaille d'or des JO de Pékin 2022 ?

La première médaille d'or sera décernée dès le samedi 5 février, le lendemain de la cérémonie d'ouverture. C'est le skiathlon dames, épreuve de ski de fond, qui sacrera la première championne olympique de ces Jeux olympiques de Pékin 2022. Au cours de cette première journée, le biathlon avec le relais mixte, le ski de bosses messieurs, le saut à ski avec le concours dames sur tremplin normal, le relais par équipe mixte en short tract ainsi que le patinage de vitesse décerneront des médailles.

Benjamin Cavet lors de l'étape de coupe du monde 2020-2021 à Park City Crédit: Getty Images

Le calendrier des Jeux de Pékin 2022 :

Les horaires des événements sont indiqués en heure française.

Mercredi 2 février

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 13h05)

Jeudi 3 février

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec Suisse - Canada, Rép. Populaire de Chine - Q1 (à 5h10) ; Japon - Q2 (à 9h40) , Finlande - USA (à 14h10)/

; Japon - Q2 , Finlande - USA Ski freestyle : qualifications bosses messieurs et dames (à partir de 11h)

Vendredi 4 février

Cérémonie d'ouverture (horaire à déterminer)

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 1h35)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec Comité Olympique de Russie - Suisse, Q3 - Rép. Populaire de Chine (à 5h10)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 3h)

Samedi 5 février

Biathlon : relais 4x6km messieurs et dames (à partir de 10h)

Ski acrobatique : finales bosses messieurs (à partir de 11h)

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec Canada - Finlande (à 5h10) , Q1 - Q2, Q3 - Japon (à 9h40) et USA - Comité Olympique de Russie (à 14h10).

, Q1 - Q2, Q3 - Japon et USA - Comité Olympique de Russie Luge : simple messieurs (à partir de 12h10)

Patinage de vitesse : 3000m dames (à partir de 9h30)

Short track : finales relais par équipe mixte, séries 500m femmes, séries 1000m messieurs (à partir de 12h)

Saut à ski : finale tremplin normal individuel dames, qualifications tremplin normal individuel messieurs (à partir de 6h15)

Ski de fond : skiathlon dames (à patir de 8h45)

Snowboard : qualifications slopestyle dames (à partir de 3h45)

Dimanche 6 février

Ski alpin : Descente Messieurs (à partir de 4h)

Ski freestyle : finales bosses dames (à partir de 11h)

Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec Rép. Populaire de Chine - Japon (à 9h40) et Suisse - USA (à 14h10)

et Suisse - USA Luge : finale simple messieurs (à partir de 12h30)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h37)

Patinage de vitesse : 5000m messieurs (à partir de 9h30)

Saut à ski : finale tremplin normal individuel messieurs (à partir de 11h)

Ski de fond : skiathlon messieurs (à partir de 8h)

Snowboard : finale slopestyle dames, qualifications slopestyle messieurs (à partir de 2h30)

Lundi 7 février

Ski alpin : Géant Dames (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45)

Biathlon : Individuel Dames (à partir de 10h)

Curling : tour préliminaire et demi-finales, double mixte (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec Canada - Comité Olympique de Russie (à 5h10), Q1 - Q3 (à 9h40), Finlande - Suisse et Q2 - Rép. Populaire de Chine (à 14h10)

Q1 - Q3 Finlande - Suisse et Q2 - Rép. Populaire de Chine Luge : premières manches simple dames (à partir de 12h50)

Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h22)

Patinage de vitesse : 1500m dames (à partir de 9h30)

Short track : finales 500m femmes, finales 1000m messieurs (à partir de 12h30)

Saut à ski : finale par équipe mixte (à partir de 11h28)

Ski acrobatique : qualifications big air messieurs et dames (à partir de 2h30)

Snowboard : finale slopestyle messieurs (à partir de 5h)

Mardi 8 février

Ski alpin : Super-G Messieurs (à partir de 4h)

Biathlon : Individuel Messieurs (à partir de 9h30)

Ski de fond : Sprint libre messieurs et dames (à partir de 9h)

Curling : finale et match pour la troisième place, double mixte (à partir de 7h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire dames avec USA - Canada (à 5h10) , Japon - Q1 (à 9h40) , Comité Olympique de Russie - Finlande et Q2 - Q3 (à 14h10)

, Japon - Q1 , Comité Olympique de Russie - Finlande et Q2 - Q3 Luge : dernières manches simple dames (à partir de 12h50)

Patinage artistique : Messieurs, programme court (à partir de 2h22)

Patinage de vitesse : 1500m messieurs (à partir de 11h30)

Ski freestyle : finale big air dames (à partir de 3h)

Snowboard : finale slalom géant parallèle messieurs et dames (à partir de 3h40)

Mercredi 9 février

Ski alpin : Slalom Dames (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45)

Combiné nordique : Tremplin normal individuel / 10km (à partir de 8h)

Curling : tour préliminaire, messieurs (à partir de 13h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs avec Comité Olympique de Russie - Suisse (à 16h40) et République Tchèque - Danemark (à 14h10)

et République Tchèque - Danemark Luge : finale, double (à partir de 13h20)

Short track : finales 1500m messieurs, demi-finales relais 3000m dames, séries 1000m dames (à partir de 12h)

Ski freestyle : finale big air messieurs (à partir de 4h)

Snowboard : finale snowboardcross dames, qualifications half-pipe messieurs et dames (à partir de 2h30)

Jeudi 10 février

Ski alpin : Combiné alpin messieurs (descente à 7h30 et slalom à 7h15)

Ski de fond : 10km classique dames (à partir de 8h)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs avec Suède - Lettonie (à 5h10) , Finlande - Slovaquie (à 9h40) , USA - Rép. Populaire de Chine et Canada - Allemagne (à 14h10)

, Finlande - Slovaquie , USA - Rép. Populaire de Chine et Canada - Allemagne Luge : relais par équipe (à 14h30)

Patinage artistique : Messieurs, programme libre (à partir de 2h38)

Patinage de vitesse : 5000m dames (à partir de 13h)

Skeleton : premières manches, messieurs (à partir de 2h30)

Ski freestyle : saut acrobatique par équipe mixte (à partir de 12h)

Snowboard : finale snowboardcross messieurs, finale half-pipe dames (à partir de 2h30)

Vendredi 11 février

Ski alpin : Super-G Dames (à partir de 4h)

Biathlon : Sprint Dames (à partir de 10h)

Ski de fond : 15km classique messieurs (à partir de 8h)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs avec République Tchèque - Suisse (à 5h10) , Danemark - Comité Olympique de Russie, Suède - Slovaquie (à 9h40) , Lettonie - Finlande (à 14h10) et les deux premiers quarts de finale dames (à 5h10 et 14h10)

, Danemark - Comité Olympique de Russie, Suède - Slovaquie , Lettonie - Finlande et les deux premiers quarts de finale dames Patinage de vitesse : 10000m messieurs (à partir de 9h)

Short track : finales 1000m dames, demi-finales relais 5000m messieurs, séries 500m messieurs (à partir de 12h)

Saut à ski : qualifications grand tremplin individuel messieurs (à partir de 10h45)

Skeleton : manches finales messieurs et premières manches dames (à partir de 2h30)

Snowboard : finale half-pipe messieurs (à partir de 2h30)

Samedi 12 février

Biathlon : Sprint Messieurs (à partir de 10h)

Curling : Tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : Tour préliminaire messieurs avec Canada - USA (à 5h10) , Allemagne - Rép. Populaire de Chine (à 9h40) , Comité Olympique de Russie - République Tchèque, Suisse - Danemark (à 14h10) et les deux derniers quarts de finale dames (à 5h10 et 9h40)

, Allemagne - Rép. Populaire de Chine , Comité Olympique de Russie - République Tchèque, Suisse - Danemark et les deux derniers quarts de finale dames Patinage artistique : Danse sur glace, danse rythmique (à partir de 12h07)

Patinage de vitesse : quarts de finale poursuite par équipe dames, finale 500m messieurs (à partir de 9h)

Saut à ski : Finale grand tremplin individuel messieurs (à partir de 11h)

Skeleton : Manches finales dames (à partir de 13h20)

Ski de fond : Relais 4x5km dames (à partir de 8h30)

Snowboard : Cross par équipe mixte (à partir de 3h)

Dimanche 13 février

Ski alpin : Géant Messieurs (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45)

Biathlon : Poursuite Dames (à partir de 10h), Poursuite Messieurs (à partir de 11h45)

Poursuite Messieurs Bobsleigh : premières manches Monobob dames (à partir de 2h30)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs avec Slovaquie - Lettonie (à 5h10) , Finlande - Suède (à 9h40) , Rép. Populaire de Chine - Canada et USA - Allemagne (à 14h10)

, Finlande - Suède , Rép. Populaire de Chine - Canada et USA - Allemagne Patinage de vitesse : quarts de finale poursuite par équipe messieurs, finale 500m dames (à partir de 14h)

Short track : finales 500m messieurs, finales relais 3000m dames (à partir de 12h)

Ski freestyle : qualifications slopsetyle dames, qualifications saut acrobatique dames (à partir de 3h)

Ski de fond : relais 4x10km messieurs (à partir de 8h)

Lundi 14 février

Bobsleigh : manches finales Monobob dames, premières manches Bob à deux messieurs (à partir de 2h30)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : demi-finales dames (à 5h10 et 14h10)

Patinage artistique : danse sur glace, danse libre (à partir de 2h22)

Saut à ski : par équipe messieurs (à partir de 11h10)

Ski freestyle : finale slopsetyle dames, qualifications slopsetyle messieurs, finale saut acrobatique dames (à partir de 2h30)

Snowboard : qualifications big air messieurs et dames (à partir de 2h30)

Mardi 15 février

Biathlon : Relais Messieurs (à partir de 10h)

Ski alpin : Descente Dames (à partir de 4h)

Bobsleigh : manches finales Bob à deux messieurs (à partir de 13h15)

Combiné nordique : Grand tremplin individuel / 10km (à partir de 8h)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : qualifications phase finale messieurs (à partir de 5h10)

Patinage artistique : Dames, programme court (à partir de 11h08)

Patinage de vitesse : finales poursuites par équipe messieurs et dames (à partir de 7h30)

Ski freestyle : finale slopsetyle messieurs, qualifications saut acrobatique messieurs (à partir de 2h30)

Snowboard : finales big air messieurs et dames (à partir de 2h30)

Mercredi 16 février

Biathlon : Relais Dames (à partir de 8h45)

Ski alpin : Slalom Messieurs (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45)

Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

Hockey sur glace : quarts de finale messieurs (à 5h10, 7h, 9h40 et 14h30) , match pour la médaille de bronze dames (à 12h30)

, match pour la médaille de bronze dames Short track : finales 1500m dames, finales relais 5000m messieurs (à partir de 12h30)

Ski freestyle : finale saut acrobatique messieurs (à partir de 12h)

Ski de fond : finale sprint classique par équipe messieurs et dames (à partir de 10h)

Jeudi 17 février

Ski alpin : Combiné alpin dames (descente à 3h30, slalom à 7h)

Combiné nordique : Grand tremplin / 4x5km par équipe (à partir de 8h)

Curling : tour préliminaire messieurs et dames (à partir de 2h05) , demi-finales messieurs (à partir de 13h05)

, demi-finales messieurs Hockey sur glace : finale dames (à 5h10)

Patinage artistique : Individuel dames, programme libre (à partir de 11h08)

Patinage de vitesse : 1000m dames (à partir de 9h30)

Ski freestyle : Cross dames, qualifications half-pipe messieurs et dames (à partir de 2h30)

Vendredi 18 février

Biathlon : Mass Start Messieurs (à partir de 10h)

Bobsleigh : premières manches Bob à deux dames (à partir de 13h)

Curling : match pour la médaille de bronze messieurs (à partir de 7h05) , demi-finales dames (à partir de 13h05)

, demi-finales dames Hockey sur glace : demi-finales messieurs (à 5h10 et 14h10)

Patinage artistique : Couples, programme court (à partir de 11h38)

Patinage de vitesse : 1000m messieurs (à partir de 9h30)

Ski freestyle : Cross messieurs, finale half-pipe dames (à partir de 2h30)

Samedi 19 février

Biathlon : Mass Start Dames (à partir de 10h)

Ski alpin : Slalom parallèle par équipes nationales / Team Event (à partir de 4h)

Bobsleigh : manches finales Bob à deux dames, premières manches Bob à quatre (à partir de 2h30)

Curling : finale messieurs (à 7h05) , match pour la médaille de bronze dames (à 13h05)

, match pour la médaille de bronze dames Hockey sur glace : match pour la médaille de bronze messieurs (à 14h10)

Patinage artistique : Couples, programme libre (à partir de 12h08)

Patinage de vitesse : finales départ groupé messieurs et dames (à partir de 8h)

Ski de fond : départ en ligne 50km libre messieurs (à partir de 7h)

Ski freestyle : finale half-pipe messieurs (à partir de 2h30)

Dimanche 20 février

Cérémonie de clôture (horaire à déterminer)

Bobsleigh : manches finales Bob à quatre (à partir de 2h30)

Curling : finale dames (à 2h05)

Hockey sur glace : finale messieurs (à 5h10)

Patinage artistique : gala de clôture (à 5h10)

Ski de fond : départ en ligne 30km libre dames (à partir de 7h30)

