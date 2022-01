Le Ghana n'y arrive pas. Les Black Stars ont concédé un match nul frustrant sur le fil face au Gabon lors de la 2e journée du groupe C, vendredi à Yaoundé (1-1). André Ayew a joliment ouvert le score (18e) mais les Ghanéens se sont montrés passifs en seconde période et ont fini par subir l'égalisation des Panthères par le Clermontois Jim Allevinah (1-1). Après cette rencontre qui s'est terminée dans la confusion avec un début de bagarre, le Ghana est troisième avec 1 seul point pendant que le Gabon en compte 4 à la deuxième place. Victorieux des Comores, un peu plus tôt, le Maroc est d'ores et déjà qualifié avec 6 unités.

