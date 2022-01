Le Mali déroule, la Gambie frappe à la dernière seconde et la Tunisie se mord les doigts. La dernière journée du groupe F de la CAN a livré son verdict jeudi. A Douala, les Aigles du Mali ont assuré un succès tranquille face à la Mauritanie (2-0) et terminent en tête de la poule. Ils affronteront la Guinée Equatoriale en 8e de finale. La Gambie, elle, s'est imposée sur le fil contre la Tunisie (1-0) et retrouvera la Guinée. Les Tunisiens, troisièmes, sont qualifiés mais se retrouveront face au favori Nigeria.

La Tunisie maladroite

Déjà troisième et assurée d'une place en 8e de finale avant ce dernier match, la Tunisie connaissait sa mission du jour. Elle devait gagner pour doubler les Gambiens et a très vite mis le pied sur le ballon dans le camp adverse sur la pelouse de Limbé. Sauf qu'elle s'est aussi montrée peu inspirée ou très maladroite sur le plan offensif.

Privé de pas moins 12 éléments dont plusieurs titulaires habituels comme Wahbi Khazri, le sélectionneur Mondher Kebaier avait bricolé le meilleur onze de départ possible et cela s'est vu. Les Aigles de Carthage ont clairement manqué de réalisme à l'image de ce penalty obtenu juste avant la pause mais que Seifeddine Jaziri a loupé face à Baboucarr Gayé (45e+1). Frustrés et chambrés par les Gambiens, les Tunisiens ont perdu leurs nerfs. Hamza Mathlouthi a été averti et sera suspendu pour le prochain match.

Ce sera également le cas du gardien remplaçant Farouk Ben Mustapha, expulsé après une échauffourée à la mi-temps. Malgré les entrées de Youssef Msakni et Mohamed Drager (56e), la physionomie du match n'a pas changé et les Tunisiens ont buté sur le bloc adverse malgré 70% de possession et un total de 19 tirs mais seulement 3 cadrés. Ils ont été punis à la dernière minute du temps additionnel quand Ablie Jallow a profité d'un centre de Musa Barrow pour tromper Bechir Ben Said et donner la victoire à la Gambie (1-0, 90e+3).

Travail parfait pour le Mali

Les Aigles du Mali, eux, ont su se montrer très efficaces contre la Mauritanie. Ils ont ouvert le score dès la 2e minute par le Lensois Massadio Haidara, d'une reprise croisée au second poteau après un centre venu de la droite (1-0, 2e). Parfaitement lancés, Les joueurs de Mohamed Magassouba ont ensuite nettement dominé les débats face à l'adversaire le plus faible du groupe.

Les Mourabitounes ont tenté de réagir mais sont restés trop tendres et les Maliens ont de nouveau frappé en tout début de seconde période. Ibrahima Koné a transformé un penalty obtenu par Moussa Doumbia et permis aux siens de faire le break (2-0, 49e). Contrairement à la Mauritanie qui termine dernière de ce groupe F sans point et sans but marqué, le Mali aurait largement pu faire encore trembler les filets. Ses deux réalisations du jour lui permettent toutefois de terminer premier invaincu avec 7 points comme la Gambie mais surtout une courte meilleure différence de but.

