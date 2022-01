Le Sénégal s'en sort très bien. Ce lundi, les Lions de la Teranga ont battu le Zimbabwe, sur la plus petite des marques et au bout du temps additionnel (1-0), pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des nations. Au Kouekong Stadium de Bafoussam au Cameroun, c'est Sadio Mané qui a délivré les siens, sur penalty (90e+7). Les Sénégalais s'emparent évidemment de la tête du groupe B, alors que la Guinée et le Malawi, présents également dans cette poule, s'affrontent aussi ce lundi (17h).

Ad

Sur les trois dernières éditions de la CAN, le Sénégal avait toujours remporté son match d'ouverture. Cette année, les Lions de la Teranga ont donc bien failli ne pas poursuivre leur série. Finalement, après une main de Kelvin Madzongwe commise dans sa propre surface de réparation, Sadio Mané l'a prolongée.

Qualifications CAN L'Algérie se qualifie pour la CAN grâce à Delort et Mahrez 16/11/2020 À 18:09

Le Sénégal a fait appel à son gardien numéro trois

Le numéro dix a pris ses responsabilités, en inscrivant son 27e but en sélection. Comme l'ensemble des autres Sénégalais, le pensionnaire des Reds a vécu une rencontre plutôt compliquée. Malgré tout, la star de Premier League a su se procurer une situation intéressante lors du premier acte (24e), mais sans parvenir à surprendre Petros Mhari. Tout comme le Munichois et ancien Marseillais Bouna Sarr (42e).

En raison du Covid et de nombreux cas positifs parmi ses protégés, Aliou Cissé n'avait que six remplaçants à disposition, dont un gardien de but. Les portiers n'ont d'ailleurs pas été épargnés, puisque ni Edouard Mendy ni Alfred Gomis ne pouvaient tenir leur place. C'est l'habituel numéro trois dans la hiérarchie, à savoir Seny Dieng, qui avait pris place dans le but sénégalais.

Le Sénégal en est à douze matches consécutifs sans défaite

Le portier de QPR n'a pas réellement été mis en difficulté et il a su se montrer particulièrement vigilant devant Knowledge Musona (40e), Tino Kadewere (59e) ou bien encore Teenage Hadebe (85e). Les Warriors, qui n'ont plus gagné de match depuis le 25 mars dernier, ont bien cru pouvoir décrocher un point, ce qui aurait été un véritable exploit pour eux.

Finalement, il n'en sera donc rien, et les hommes de Norman Mapeza devront réagir dès leur prochaine sortie, contre le Malawi, ce vendredi (17h). Quant aux vice-champions d'Afrique en titre, ils poursuivent leur impressionnante série, avec cette douzième rencontre consécutive sans défaite. Une série à poursuivre dès ce vendredi (14h) face à la Guinée.

Matches amicaux Un Brésil bien triste pour la 100e de Neymar 10/10/2019 À 13:58