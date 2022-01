Coupe d'Afrique des Nations

La malédiction du Burkina Faso se poursuit pour la Tunisie ! Déjà éliminés par les Étalons au stade des quarts de finale durant les CAN 1998 et 2017, les Tunisiens se sont inclinés une troisième fois au même moment de la compétition contre leur bête noire, cette fois-ci par le plus faible des écarts (1-0). Dango Ouattara a été l'acteur principal de ce match, unique buteur juste avant la pause puis expulsé logiquement en fin de match. Sans son attaquant, le Burkina Faso affrontera le vainqueur du duel entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale pour jouer la quatrième demi-finale de CAN de son histoire.

