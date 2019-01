Coupe de France - 32es de finale : SOS : L'OM cherche désespérement un latéral

La recherche d’un attaquant, marronnier de l’Olympique de Marseille cet hiver ? Pas seulement. Alors que le club débute son année, dimanche en Coupe de France contre Andrézieux (14h15), Rudi Garcia va devoir se passer de l’un de ses joueurs incontournables, Hiroki Sakai, titularisé à onze reprises cette saison. Le Japonais s’est envolé pour Abu Dhabi avec sa sélection pour la Coupe d’Asie et pourrait donc être absent tout le mois de janvier. Problème, l’OM n’a pas de latéral droit de son niveau pour le remplacer.

En voilà un casse-tête de plus et pour Garcia et pour la direction marseillaise. Sakai s’est rendu indispensable dans tous les systèmes de jeu utilisés par le coach français, que ce soit dans une défense à trois, une défense à quatre ou à droite et à gauche. Et ceux qui auraient pu jouer à sa place, n’ont jamais été convaincants.

Le côté gauche pose problème

C’est très probablement Bouna Sarr qui va encore dépanner. Il a montré à de nombreuses reprises qu’il combinait bien avec Florian Thauvin, lorsqu’il joue à ce poste, alors qu’il était pourtant ailier à l’origine. Le courageux Lucas Ocampos a également déjà eu à jouer le rôle de latéral mais ce n’est clairement pas le poste où il est attendu. C’est un peu ça la vie de Rudi Garcia ces derniers mois, faire du rafistolage avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste de prédilection.

La question du latéral gauche se pose également. Et ce d’autant plus que la défense marseillaise a coulé à de nombreuses reprises cette saison (26 buts encaissés en Ligue 1). Jordan Amavi, en difficulté depuis le début de la saison, n'a pas convaincu. Et là encore, il semble y avoir pénurie à ce poste. Christopher Rocchia est là, mais Garcia ne l’utilise pas et le joueur a demandé à partir pour trouver du temps de jeu. Un latéral gauche, c’est la priorité de la direction marseillaise. Il faut également trouver un attaquant et un gardien de but. Attention, gros chantier en cours.