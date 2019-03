Coupe de France - Nantes rejoint le PSG en demi-finale après son succès à Vitré (0-2) en quarts

Cette fois, la marche était trop haute pour Vitré. Pensionnaire de National 2, le club breton s’est incliné ce mercredi face à Nantes (0-2) en quart de finale de la Coupe de France. Maîtres de leur sujet en première période et solide après la pause, les Canaris ont marqué par l’intermédiaire de Gabriel Boschilia (25e) et d’Antonio Mance (44e). Le FCN poursuit donc son parcours dans la compétition et affrontera le PSG en demi-finale au début du mois d'avril (le mardi 2 ou le mercredi 3).

Après s’être offert le scalp du Havre (3-0) et de Lyon-Duchère (3-2) lors des tours précédents, l’AS Vitré avait l’honneur d’affronter une formation de l’élite ce mercredi. Délocalisée au stade Francis-Le Basser de Laval pour l’occasion, cette rencontre aurait pu permettre aux Bretilliens de réaliser un exploit retentissant. Mais Nantes a fait ce qu’il fallait pour s’éviter une mauvaise surprise. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont en effet concrétisé leur domination avant même la demi-heure de jeu, Gabriel Boschilia ouvrant le score d’une frappe du gauche (0-1, 25e).

Vidéo - La patte gauche de Boschilia a fait mouche : l'ouverture du score de Nantes en vidéo 01:12

Nantes dans le dernier carré, une première depuis douze ans

Arrivé sur les bords de l’Erdre cet hiver, Antonio Mance a ensuite inscrit son premier but sous le maillot nantais en concluant un contre rondement mené (0-2, 44e). Dos au mur, les Vitréens ont été plus entreprenants au cours du second acte. Les joueurs de Michel Sorin ont beaucoup tenté, mais Maxime Dupé a su préserver sa cage inviolée (59e, 63e, 77e). S’ils n’ont pas réussi à enfoncer le clou malgré plusieurs opportunités nettes (57e, 68e, 74e), Valentin Rongier et ses coéquipiers ont ainsi gardé leur avance jusqu’au coup de sifflet final (0-2).

Seul club amateur encore en lice au stade des quarts cette saison, l’ASV quitte la Coupe de France la tête haute. Nantes, pour sa part, rallie le dernier carré pour la première fois depuis 2007. Et la route vers le Stade de France comporte encore une sacrée embûche pour le FCN, qui sera opposé au PSG en demi-finale.