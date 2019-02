Dijon facilement écarté, le PSG poursuit sa route vers un quintuplé en Coupe de France

Le PSG fait un pas de plus vers un cinquième titre consécutif en Coupe de France. Très sérieux et appliqués, brillants par moments, les hommes de Thomas Tuchel ont facilement disposé de Dijon (3-0) mardi soir au Parc des Princes, pour rejoindre le dernier carré de la compétition. Omniprésent, Angel Di Maria s'est offert un doublé, alors que Thomas Meunier a également marqué pour son retour dans le onze parisien. Pour le DFCO, c'est une quatrième défaite de rang, avant un déplacement qui s'annonce compliqué à Lille dimanche en championnat (15h00).

Depuis sa victoire sur la pelouse de Manchester United (0-2) il y a deux semaines, le PSG n'est plus là pour blaguer. Ou encore moins qu'avant. Saint-Etienne (0-1) mais surtout Montpellier (5-1) et Nîmes (3-0) en avaient fait les frais. Et ce mardi, Dijon n'a pas pu échapper à la sentence lors de ce premier quart de finale. Si le club francilien est aussi redoutable, c'est que toutes ses individualités se mettent au niveau - au moins dans l'implication - depuis plusieurs semaines. Au Parc, Angel Di Maria et Julian Draxler ont notamment régalé devant le DFCO.

Draxler et Di Maria régalent le Parc

C'est sur un service de l'Allemand que l'Argentin a ouvert le score d'un très joli lob en début de match (8e).

Vidéo - Sang-froid et finesse : le joli lob de Di Maria pour ouvrir le score 00:53

Vingt minutes plus tard, le même schéma se répétait et le gaucher s'y reprenait à deux fois pour faire le break (2-0, 28e), même s'il avait l'intention d'offrir ce but à Eric Maxim Choupo-Moting. Mais plus largement, les deux hommes se sont amusés dans cette rencontre, par leurs facilités techniques et leur lecture du jeu.

Alors que Marco Verratti et Leandro Paredes, associés dans l'entrejeu pour la deuxième fois de suite, ont également rendu une copie très propre. Heureusement pour Dijon, Runar Alex Runarsson a évité la correction aux siens, se montrant très propre dans ses buts (4e, 21e, 43e, 47e, 61e, 91e).

Même les habituels remplaçants ont tiré leur épingle du jeu mardi. Le jeu a très clairement penché à gauche et Thomas Meunier n'a pas beaucoup vu le ballon pour son retour. Mais qu'importe, le Belge s'est distingué d'un but plein de sang-froid, mis dans des conditions idéales par Choupo-Moting.

Vidéo - Un bon travail de Choupo-Moting et Meunier a fait trembler les filets 00:53

Beaucoup de motifs de satisfaction, donc, à une semaine du huitième de finale retour de Ligue des champions face à MU. Pour Dijon, ce n'est pas la même mélodie. Les hommes d'Antoine Kombouaré voulaient profiter de cette fenêtre pour sortir quelque peu la tête de l'eau. Mais ils ne seront que plus prudents à Lille, dimanche, où ils joueront une nouvelle carte importante dans la course au maintien…