Une bonne sueur froide pour débuter. Le tenant du titre a éprouvé les pires difficultés pour son entrée en lice face à Amiens. Mais le Stade Rennais a finalement eu le dernier mot au terme de la séance des tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 4), samedi, devant son public du Roazhon Park.

Les joueurs de Julien Stéphan, déjà sortis en phase de poules de la Ligue Europa avec une seule victoire, évitent un camouflet alors qu'ils avaient été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par… Amiens (3-2), au mois de décembre.

Gnahoré rate la balle de match

Rennes est-il superstitieux ? La question peut être posée tant le club breton a poussé le mimétisme avec son entrée en lice de la saison dernière, qui précédait un parcours victorieux. Cette fois-ci, c'est Amiens qui s'est glissé dans la peau de Brest, battu en janvier 2019 (2-2, 5 t.a.b. à 4). Les Amiénois ont pu s'appuyer sur un Mathieu Dreyer inspiré dans son but, qui a repoussé les tentatives rennaises dans le temps réglementaire (11e, 22e, 45e+1, 61e) puis dans la prolongation (103e, 105e). Mais la doublure de Régis Gurtner ne pouvait pas tout arrêter.

Durant la séance de tirs au but, il a logiquement été battu mais il avait fait le nécessaire, en arrêtant la tentative de Yann Gboho, pour que son équipe reparte de Bretagne avec la qualification pour les seizièmes de finale en poche. L'échec d'Hamari Traoré - auteur d'une course d'élan peu académique - offrait une balle de match manquée par Eddy Gnahoré, nonchalant au possible. Les Rennais profitaient ensuite d'un tir au but manqué de Bakaye Dibassy pour valider leur ticket pour le tour suivant avec Damien Da Silva. Le tenant du titre est passé par un trou de souris.

"On a manqué d'efficacité, mais être en capacité de se créer autant d'occasions dans un match de reprise, c'est quand même intéressant", a estimé Julien Stéphan. "Bien évidemment que quand on débute une compétition, on a envie d'aller le plus loin possible. Mais ça dépend du tirage, des circonstances. On est simplement heureux de pouvoir être dans l'urne pour le prochain tour. Ce match démontre encore une fois qu'on a du caractère", a ajouté l'entraîneur breton.