Une victoiré signée Rony Lopes. Auteur d'un doublé sur la pelouse de Nîmes, l'attaquant portugais a permis à l'OGC Nice de décrocher son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et de quelle manière ! En début de rencontre (13e), Lopes est venu donner l'avantage aux siens après un magnifique enchaînement dribble, frappe du gauche à 25 mètres et petit filet opposé. Splendide.

Un quart d'heure plus tard, toujours lui. Bien décalé par Gouiri, Lopes a doublé la mise d'un plat du pied droit. En face, on aurait pu croire les Crocos totalement découragés par ce deuxième but encaissé. Mais à la 36e minute, sur un centre de Burner, Duljevic réduisait la marque en reprenant le ballon au deuxième poteau. Malgré un meilleur visage en seconde période, les Nîmois ont craqué une ultime fois au terme d'un très beau mouvement collectif de l'OGCN, conclu parfaitement par Lees-Melou. 1-3, match plié et qualification en poche.