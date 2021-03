Oui, je pense que ce sera mon dernier match avec l'équipe première avant la prise de fonction du prochain entraîneur la semaine prochaine". Voici ce qu'a annoncé J'ai rencontré Jorge Sampaoli hier (jeudi). C'était une très belle rencontre", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur ses discussions avec le technicien argentin, arrivé vendredi à Marseille. ". Voici ce qu'a annoncé Nasser Larguet en conférence de presse ce vendredi. "(jeudi)", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur ses discussions avec le technicien argentin, arrivé vendredi à Marseille.

Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'OM, avait été nommé début février en remplacement d'André Villas-Boas, démissionnaire puis mis à pied. Sous la direction du technicien de 62 ans, l'OM a gagné un match de Coupe de France et pris sept points en sept matches de Ligue 1 (une victoire, quatre nuls et deux défaites). "Je garde beaucoup de choses de cette expérience, ça a été très formateur pour moi. C'était un pur bonheur. Les joueurs ont été très respectueux de quelqu'un qui n'avait jamais été sur le banc d'une équipe professionnelle. Ils ont été réceptifs et ça restera gravé", a-t-il dit.

Nasser a fait des choses bien

Avant de diriger l'OM pour la dernière fois dimanche, Nasser Larguet a tout de même reconnu l'"énorme regret" de ne pas "avoir donné quatre points de plus à cette équipe". "Je pense qu'à Lens (2-2), où on menait 2-0, on aurait pu prendre trois points. A Bordeaux (0-0), on aurait pu prendre quelque chose. Et à Lille, à 0-0 à deux minutes de la fin, on doit être capables de prendre un point. Si on se qualifie dimanche en Coupe, j'aurai le sentiment du devoir accompli et je partirai sur une conclusion positive", a-t-il ajouté. "Je veux remercier Nasser, qui a travaillé dans une période difficile. Il a fait des choses bien", a de son côté conclu le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez.

