Quand il analyse les performances de ses deux fils, footballeurs professionnels comme lui en son temps, Lilian Thuram doit faire face à des sentiments contrastés. L'aîné, Marcus, a été blessé fin août et a bien du mal à retrouver la lumière avec le Borussia Mönchengladbach, même s'il a enfin débloqué son compteur de buts contre Wolfsburg, samedi (2-2). Le cadet, Khéphren, est de son côté en train de prendre une autre dimension à Nice, actuel troisième de Ligue 1. On pourra d'ailleurs s'en rendre compte ce mardi (21h), à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France entre l'OGCN et Versailles.

La polyvalence, atout face à la concurrence

Voir le natif de Reggio Emilia poursuivre sa carrière sur la Côte d'Azur n'était pourtant pas gagné d'avance. Après deux saisons pendant plutôt mitigées, pendant lesquelles il avait eu du mal à véritablement exploiter son potentiel, le milieu longiligne (1,92m) aurait pu choisir de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux. En Allemagne, l'Eintracht Francfort lui faisait les yeux doux. Mais l'ancien Monégasque a décidé de continuer avec le Gym. Mieux : il a prolongé son contrat peu de temps après, liant son avenir à celui du club des Alpes-Maritimes jusqu'en 2025.

Restait alors à se tailler une part du gâteau. Et ça ne paraissait pas gagné d'avance, dans un entrejeu qui avait accueilli en renfort des éléments tels que Mario Lemina, Pablo Rosario et Morgan Schneiderlin. Malgré cette concurrence accrue, Thuram est vite parvenu à gagner du temps de jeu. Grâce à sa polyvalence, lui qui peut jouer milieu central comme excentré, à gauche comme à droite. Grâce, aussi, à un profil de milieu box-to-box qui a tapé dans l'œil de son entraîneur.

Thuram et Gouiri, les deux buteurs de l'OGC Nice face à Metz en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Thuram-Kluivert, association détonante

"C'est un joueur très professionnel, un milieu de terrain moderne, a récemment expliqué Christophe Galtier, dans des propos relayés par L'Équipe. Il a de la taille, il est capable de casser les lignes balle au pied et il est attiré par le but." Des qualités que l'international Espoirs français peut exploiter au mieux dans l'escadrille des Aiglons, très portés sur les transitions rapides. Il était davantage brimé auparavant, quand Patrick Vieira, l'ex-coach niçois, l'alignait dans un rôle de sentinelle qui lui seyait moins.

Percutant et décomplexé, Khéphren Thuram a en outre noué une réelle complicité technique avec un autre "fils de", Justin Kluivert. Leur association sur le côté gauche a notamment causé des dégâts face à Angers (1-0), le 20 février dernier, et laisse augurer de belles promesses. Surtout que le joueur de 20 ans dispose d'une marge de progression évidente. "Il doit progresser dans sa capacité à voir ce qu'il se passe dans son dos, pour défendre, détaillait Galtier à L'Équipe, en septembre dernier. Mais je n'ai aucun doute sur les progrès qu'il va accomplir tout au long de la saison." Il en a déjà accompli pas mal.

Khephren Thuram (Nice) / Ligue 1 Crédit: Imago

