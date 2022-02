Les Versaillais tiennent leur exploit. Opposé à Bergerac dans le quart de finale 100% National 2 de Coupe de France, le FC Versailles 78 a décroché son billet pour le dernier carré de la compétition au terme d’une séance de tirs aux buts irrespirable. Vainqueurs avec cinq penalties inscrits contre seulement quatre réussis à leurs adversaires du soir, les hommes de Youssef Chibhi rejoignent l’AS Monaco en demi-finale de l’épreuve.

Ad

Tombeur de Toulouse (1-0) au tour précédent, le FC Versailles a rapidement pris l’initiative dans cette rencontre opposant deux formations de N2. Mis sur orbite par l’ouverture du score précoce d’Inza Diarrassouba dès la 13e minute de jeu, les coéquipiers de Maël Durand de Gevigney ont ensuite progressivement intensifié leur emprise, gâchant même deux occasion de doubler la mise par l’intermédiaire de Kapitbafan Djoco (31e) et de Diego Michel (36e). Bousculé par une équipe versaillaise nettement plus tranchante sur le plan offensif, Bergerac a alors timidement tenté de réagir, Ali Samir Mohamed Bakir trouvant le poteau de Dan Delaunay sur un centre excentré depuis le côté gauche (35e).

Coupe de France Dans un angle fermé, Melvyn Vieira ne passe pas loin d'aggraver le score sur coup-franc ! (1-0) IL Y A 18 HEURES

Sur une frappe brossée, Versailles prend l'avantage contre Bergerac (1-0)

Une expulsion qui relance tout

Logiquement mené à la pause par des Versaillais incisifs à défaut de se montrer très précis devant le but, le Bergerac-Périgord FC a repris la deuxième mi-temps sur le même tempo. Dominateurs dans la maîtrise du ballon mais globalement stériles sur le plan offensif, les joueurs d’Erwan Lannuzel ont enchaîné les approximations (et les changements) pendant près de trente minutes jusqu’à ce qu’un fait de jeu imprévu ne vienne totalement bouleverser la physionomie de ce quart de finale. Entré en jeu à la 59e minute en lieu et place de Kapitbafan Djoco, le Versaillais Christopher Ibayi a réussi à se faire expulser pour deux cartons en deux minutes, sur deux fautes grossières au milieu du terrain.

Versailles toujours devant face à Bergerac mais réduit à 10 dans le dernier quart d'heure

Réduit en infériorité numérique alors qu’il semblait se dirigeait vers une qualification tranquille, le FC Versailles a irrémédiablement reculé, ouvrant par la même occasion aux joueurs de Bergerac la porte à une improbable égalisation. Boosté par ce coup du sort et par le soutien bruyant d’un public de Francis-Rongiéras convaincu de pouvoir revenir dans le match, Bergerac-Périgord s’est ainsi remis à y croire. Et il bien fait. Longtemps inoffensifs à l’image de ces nombreuses tentatives lointaines et ratées, les coéquipiers de Damien Fachan ont pourtant fini par trouver la faille, l’entrant Axel Tressens profitant d’un bon travail plein axe de Christian Gyeboaho pour tromper Dan Delaunay d’une belle frappe croisée au bout du temps réglementaire (88e).

Le but de Bergerac dans les toutes dernières secondes du match pour aller aux tirs aux but ! (1-1)

Revenu au score (1-1) sur sa seule véritable occasion de la rencontre, Bergerac a sans doute pensé que le sort de ce quart de finale était scellé. Il n’en était rien. Déjà sortis par deux fois vainqueurs de l’épreuve des tirs aux buts dans cette Coupe de France (face à Metz et l’US Créteil), les Dordognais ont cette fois trébuché au moment fatidique, le malheureux Kevin Mingoua voyant sa tentative s’écraser sur le poteau gauche de Dan Delaunay. Parfaits dans cet impitoyable exercice des pénaltys (tous les tireurs ont transformé leur tentative), les Versaillais ont finalement remporté une rencontre qu’ils avaient eux-mêmes failli bazarder. Cinquième équipe de National 2 à réussir l’exploit de se qualifier dans le dernier carré de la compétition, le FC Versailles 78 connaîtra l’identité de son futur adversaire à l’issue du match opposant ce soir Marseille à l’OGC Nice.

Coupe de France Sur une frappe brossée, Versailles prend l'avantage contre Bergerac (1-0) IL Y A 19 HEURES