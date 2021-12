Le RC Lens n'accepte pas son sort et tente sa chance. Le club artésien qui doit recevoir Lille le mardi 4 janvier dans un choc des 16es de finale de la Coupe de France espère faire avancer la date du match au dimanche 2 janvier. Il souhaite échapper aux dernières mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 qui entreront en vigueur le lundi 3 et à la jauge fixée à 5000 spectateurs dans les enceintes sportives en extérieur.

Comme annoncé dans un communiqué, les dirigeants lensois ont transmis leur demande à la FFF et à leur adversaire. "Cette démarche vise à permettre aux clubs de bénéficier d'une mise en place équitable des décisions gouvernementales, à travers des conditions similaires d'organisation des rencontres". 13 des 16 rencontres sont en effet programmées la veille de la mise en place des restrictions, Nice est directement qualifié pour le tour suivant après l'exclusion de du Paris et FC et de l'OL.

Si Vannes a accepté de recevoir le PSG, le lundi devant un public réduit, ce n'est pas le cas des Sang et Or qui comptaient remplir le stade Bollaert pour cette affiche entre équipes de Ligue 1. "Le Racing a pleinement conscience des contraintes, notamment pour les diffuseurs et la préparation des équipes, liées à cette reprogrammation, poursuit le communiqué. Le club artésien considère néanmoins que, dans cette période d'instabilité générale, c'est l'essence même du football que d'être porteuse d’équité et de cohésion".

