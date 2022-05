La fraîcheur des Canaris a fait la différence. Les joueurs de Nantes ont remporté la Coupe de France en battant Nice en finale, samedi au Stade de France (0-1). Un penalty de Ludovic Blas suite à une main d'Hicham Boudaoui juste après la pause a permis aux hommes d'Antoine Kombouaré de s'imposer face à des Aiglons favoris mais pas assez mordants. Maintenu de justesse en Ligue 1 la saison dernière, Nantes s'offre sa quatrième Coupe de France et un ticket européen. Pour Nice, c'est la désillusion.

Les Niçois de Christophe Galtier sont pourtant entrés fort dans cette finale. Titulaire sur l'aile gauche, Amine Gouiri aurait pu profiter d'un mauvais renvoi de la défense nantaise et d'une passe de Rosario mais il s'est mal emmené le ballon au milieu de la surface d'Alban Lafont, préféré à Rémy Descamps. D'abord malmenés par Gouiri et Melvin Bard, Marcus Coco et les Nantais se sont repris. Le piston droit a adressé un long centre qui a permis à Moses Simon de remettre vers Ludovic Blas pour une reprise axiale de 20 mètres que Marcin Bulka a capté difficilement (13e).

Mis en confiance par cette première occasion, les Canaris se sont libérés et ont montré leurs qualités offensives. Leur capitaine Blas s'est montré dans l'axe et a combiné avec Quentin Merlin mais a finalement un peu trop poussé son ballon dans la zone de vérité (28e). Nice a tenté de répondre en contres mais s'est révélé maladroit dans le dernier geste car Andy Delort et le très discret Kasper Dolberg ont été mangés par un Nicolas Pallois impérial. A la pause, les Azuréens n'avaient décoché que 3 tirs pour aucun cadré contre 6 pour 2 cadrés côté nantais.

Lafont après le sacre nantais : "C'est la victoire d'un groupe"

La finale bascule sur un fait de jeu

Sur le coup d'envoi de la seconde période, les Canaris sont allés porter le danger dans la surface adverse où Bouadoui a contré un centre de Merlin avec le bras gauche. L'arbitre Madame Frappart n'a pas hésite et Blas a transformé le penalty d'un tir en force (0-1, 47e). Le capitaine nantais a marqué 5 buts dans cette édition 2021-2022. Il a également définitivement offert un avantage psychologique à son équipe qui s'était inclinée deux fois devant Nice en championnat cette saison (0-2 puis 2-1).

Le malheureux Boudaoui n'a pas tardé à céder sa place à Justin Kluivert qui a apporté davantage de tranchant au secteur offensif niçois (57e). Il a pourtant fallu attendre un quart d'heure pour voir Gouiri puis Delort inquiéter enfin Lafont qui a réalisé une double parade pour maintenir sa cage inviolée (71e). Malgré ce sursaut en attaque et une logique domination territoriale en fin de match, Nice n'a jamais réussi à sortir de ses schémas classiques pour réellement étouffer la défense adverse.

Parfaitement solidaires et soutenus par près de 40.000 supporters, les Nantais ont tenu bon. Ils remportent leur quatrième Coupe de France, la première depuis 2000 et la première contre un club de l'élite. Leur belle saison est récompensée et ils disputeront la prochaine Ligue Europa. Pour voir l'Europe, Nice devra vite se remettre et produire davantage de jeu lors de ses trois derniers matches de championnat.

