Ad

Je considère qu’elle fait partie des meilleures arbitres du championnat

Coupe de France Frappart, première femme à arbitrer une finale HIER À 14:24

De leur côté, les entraîneurs des deux équipes ont soutenu Stéphanie Frappart, au sifflet lors de l'Euro 2017 et du Mondial féminin 2019 ou quatrième arbitre lors du dernier Euro masculin. "Je considère qu’elle fait partie des meilleures arbitres du championnat. Si elle a été nommée pour arbitrer c’est que des personnes lui font confiance pour tenir ce genre de match et j’en suis convaincu. Je ne vois pas en elle quelqu'un qui n'aime pas l'OGC Nice. Les pétitions ? C’est le jeu des supporters et des réseaux sociaux", a souligné Christophe Galtier en conférence de presse.

Quatre buts, 97 secondes folles, Ben Yedder et Tchouaméni en échec : Comment Nantes s'est qualifié

On accepte les décisions prises par les instances. C'est très bien que ça soit elle. Elle nous a arbitrés trois fois, pour deux défaites et une victoire. C’est une très bonne chose que ça soit une femme. J’ai le sentiment que les joueurs sont plus respectueux, râlent moins", a remarqué Antoine Kombouaré était du même avis. "", a remarqué l'entraîneur nantais à quinze jours du match le plus important de la saison de son équipe.

Le talent a fini par parler : Gouiri et Nice ont ramené Versailles à la raison

Coupe de France Paris FC - OL : Deux supporters parisiens condamnés à quatre mois de prison avec sursis 11/04/2022 À 19:02