Les demi-finales opposeront Guingamp à Monaco et Strasbourg à Bordeaux

Pour être tout à fait honnête, on ne les attendait pas là. Guingamp, bon dernier de Ligue 1, et Monaco, pâle 19e, vont pourtant se retrouver au Roudourou le 29 ou le 30 janvier prochain pour une place en finale de la Coupe de France. L'En Avant, après son exploit retentissant de mercredi et sa victoire inattendue au Parc des Princes (1-2), a gagné le droit de recevoir dans le dernier carré les hommes de Thierry Henry qui tient là l'occasion de remporter le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur.

L'autre demi-finale opposera Strasbourg et Bordeaux à la Meinau. En l'absence de l'immense favori parisien, voilà bien longtemps qu'une coupe nationale n'avait pas été aussi ouverte. "Ce serait bête de s'arrêter en demi-finale", a lâché mardi l'entraîneur alsacien Thierry Laurey après l'exploit au Parc OL. La plus belle dynamique est du côté des Strasbourgeois, 7e du championnat, qui ont atteint le dernier carré par la pente la plus difficile: contre Lille (2-0) en 16e, puis à Marseille (1-1, 4-2 t.a.b.) et à Lyon (2-1). Hasard du calendrier, Strasbourg recevra à nouveau les Girondins le week-end suivant leur confrontation en Coupe de la Ligue, mais en Ligue 1 cette fois-ci.