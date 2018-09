Nîmes - Saint-Etienne, Strasbourg - Lille et Montpellier - Nantes en 16es de finale

Les 16es de finale de la Coupe de la Ligue ont livré leur verdict. En l'absence des clubs qui joueront la Coupe d'Europe, seulement cinq affiches opposeront des clubs de Ligue 1 le 30 et 31 octobre prochain. Nîmes, une des belles sensations de ce début de saison, accueillera les Verts, duel d'historiques de la L1 entre Montpellier et Nantes, Strasbourg affrontera un LOSC qui va beaucoup mieux, le DFCO, en pleine bourre, recevra Caen et Guingamp, à la dérive en championnat, tentera de se refaire la cerise face à Angers.

Le tirage des 16es de finale :

Nîmes - Saint-Étienne

Strasbourg - Lille

Toulouse - Lorient

Montpellier - Nantes

Reims - Orléans

Dijon - Caen

Metz - Amiens

Guingamp - Angers

Le Havre - Troyes

Nice - Auxerre