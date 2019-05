La France termine sur une bonne note. Ce vendredi soir, dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe E de la Coupe du monde des – 20 ans, les Bleuets ont battu le Mali (2-3). Au Stadion GOSiR de Gdynia en Pologne, Michaël Cuisance (12e), Moussa Diaby, (65e, sp) et Amine Gouiri (87e) ont donné de l'air aux Tricolores, alors que Sekou Koita (14e) et Ousmane Diakité (90e+5) leur ont posé problème. Finalement, les hommes de Bernard Diomède consolident définitivement leur première place, et affronteront, en huitièmes de finale, les Etats-Unis (mardi, 17h30).

L'essentiel étant fait au bout des deux premières rencontres, Bernard Diomède avait donc décidé de faire tourner. Sa charnière efficace composée de Dan-Axel Zagadou et Boubacar Kamara avait notamment été laissée au repos, tout comme Alban Lafont. Ces absences se sont finalement fait ressentir, surtout en début de match. Titularisé derrière, Jean-Clair Todibo a rencontré beaucoup de difficultés, notamment lors de la barre transversale trouvée par Ibrahima Koné (9e). Blessé à un œil, le Barcelonais a finalement cédé sa place à la demi-heure de jeu. Juste avant, il s'était fait déborder par Sekou Koita, qui a réussi à tromper Ilan Meslier, d'une frappe limpide du pied droit (14e).

Diaby a redonné de l'air aux Bleuets

Ce but est intervenu à peine deux minutes après l'ouverture du score. Déjà très en vue contre le Panama (2-0), Michaël Cuisance a débloqué la situation, d'une sublime frappe depuis l'entrée de la surface (12e). La France s'est montrée moins dominatrice qu'à l'accoutumée, malgré la possession du ballon largement en sa faveur (59% dans le premier acte). Les Bleuets se sont exposés à quelques fulgurances adverses. Finalement, pour une faute de main d'Abdoulaye Diaby dans la surface de réparation, Moussa Diaby a redonné l'avantage aux siens, en transformant un penalty (65e). Amine Gouiri y est ensuite également allé de son but, quatre minutes après son entrée (87e).

Alors que la France se pensait définitivement à l'abri, Ousmane Diakité a redonné un infime espoir aux Maliens, champions d'Afrique de la catégorie, en réduisant l'écart dans le temps additionnel (90e+5). Un espoir de courte durée, à cause notamment des tensions entre les deux équipes. Les esprits se sont régulièrement échauffés durant les 90 minutes, alors que l'arbitre de la rencontre a semblé dépassé, lui qui a sifflé à 39 reprises et sorti six cartons jaunes. Finalement, la France a su préserver l'essentiel, même si elle a encaissé ses deux premiers buts, et confirmé qu'il faudra compter sur elle dans la compétition. Timothy Weah et ses coéquipiers savent désormais à quoi s'attendre.